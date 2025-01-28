Nikeおすすめのメンズランニングショートパンツ
購入ガイド
目標達成につながるアイテムを選んで、最高のパフォーマンスを発揮しよう。
優れたランニングショートパンツというものは、時に不可能を可能にする。 通気性と柔軟性に優れ、楽に動けるだけでなく、十分なサポート性と収納力を備えている一着のことだ。 Nikeではスプリットタイプ、ルーズフィット、タイトフィット、ポケット付きのショートパンツを取り揃え、短距離走者もマラソンランナーもサポート。
ショートパンツのチェックリスト
勝敗を分ける最高の品質は以下の通り。
- ポリエステルなどの速乾素材で汗が乾きやすく、摩擦を抑える設計。
- スパンデックスなどの柔軟性に優れた素材とサイドスリットで、自由な動きをサポート。
- ドローコード付きのウエストバンドが食い込まずに快適にフィット。
- 収納に便利なポケット付き。
- サポート性のあるメッシュブリーフまたはタイトにフィットするコンプレッション裏地。
おすすめのメンズランニングショートパンツ
手持ちのショートパンツでは物足りなくなってきたら、ここで紹介するアイテムを補充しよう。 トラック、トレイル、道路でのランニングをサポートしてくれる。
おすすめのスプリットランニングショートパンツ：ナイキ エアロスイフト メンズ Dri-FIT ADV 10cm ランニングショートパンツ (インナー付き)
この優れたショートパンツを着用すれば、最高のパフォーマンスを発揮できるはず。 4方向に伸縮するウーブン素材を使用し、サイドにスリットを入れた股下10cmのデザインで、あらゆる動きに対応。 Nike Dri-FIT ADV速乾テクノロジーがさらりとした状態を保ち、ニットの裏地が必要なサポート性を発揮する。 さらに、伸縮性のあるメッシュのコード付きFlyventウエストバンドで最適なフィット感に調節可能。5つのポケットにはスマートフォン、ゼリー、スナックを収納できる。
トレイルランニングに最適：ナイキ トレイル セカンド サンライズ メンズ Dri-FIT 13cm ランニングショートパンツ (インナー付き)
収納力がアップした、洗練されたデザインの13cmスプリットショートパンツ。 7つのポケット（ドロップインポケットやジッパー付きポケットなど）には、ランの前後に使用するギアやスマートフォン、鍵などのあらゆる必需品を収納できる。 また、通気性と速乾性に優れたポリエステルとスパンデックスの混紡素材を使用し、伸縮性のあるコード付きウエストバンドとブリーフライナーを装備。トレイルを走る間も、快適でサポート性に優れた着用感が持続する。
ゆったりとしたフィット感が好きなランナーに：ナイキ アンリミテッド メンズ Dri-FIT 18cm アンラインド バーサタイル ショートパンツ
空気力学的には劣るにしても、カバー範囲は18cmのランニングショートパンツの方が広い。 大きめのゆったりとしたフィット感で、コード付きウエストバンドを装備。ランニング、トレーニング、ヨガなど、さまざまなシーンに対応する。 速乾性に優れたポリエステルとスパンデックスの混紡素材でさらりとした着用感をキープ。4方向に伸縮するウーブン素材と裾のサイドベントで自由な動きをサポートする。 さらに、3つのポケットと内側のキーループに必需品を収納できるデザインだ。
おすすめのタイツ：ナイキ ファスト メンズ Dri-FIT ランニング 1/2レングス タイツ (インナー付き)
もっとぴったりフィットするアイテムをお探しのランナーには、このハーフレングスのタイツがおすすめ。 速乾性に優れたDri-FITのストレッチニット素材が摩擦を軽減。ブリーフライナーと伸縮性のあるコード付きウエストバンドが最適にフィットしてサポート性を発揮する。 3つのポケットにスマートフォンなどの必需品を収納でき、気が散ることなくランニングに集中できる。
長距離ランをサポート：ナイキ トレイル ラバ ループス メンズ Dri-FIT ランニング 1/2レングス タイツ
このアイテムもトレイルランやマラソンにおすすめ。ブリーフライナーを備え、着圧感のあるデザインでサポート性を発揮する。 伸縮性のある軽量のDri-FIT素材が、自由な動きをサポートしながらさらりとした状態をキープ。 長距離ランでは、必需品をすべて収納できるスペースがあることも重要なポイントだ。 このショートパンツは、8つのポケットにウォーターボトル、ゼリー、スナック、スマートフォンなどを収納できる。
短距離ランナーにおすすめ：ナイキ トラック クラブ メンズ Dri-FIT 8cm ランニングショートパンツ (インナー付き)
速乾性に優れた定番のショートパンツで、最高のスピードを発揮しよう。 軽量で伸縮性のあるポリエステルとスパンデックスの混紡素材を使用し、サイドにスリットを入れた股下8cmのデザインで、自由な動きをサポート。裏地でサポート性を、3つのポケットで収納力を確保している。 さらに、ウーブン素材のサイドパネル、Nike Track Clubとスウッシュのロゴ、最適にフィットする伸縮性の高いコード付きウエストバンドが、トラックで際立つスタイルを演出する。
よくある質問
ランニングに最適なのはどんなショートパンツ？
メンズ向けのランニングショートパンツでは、軽量シェルを採用し、快適でサポート性に優れた裏地とポケットを備えているものが最適だ。 ポリエステルなどの速乾素材と柔軟性のあるスパンデックスなどの素材を組み合わせた、混紡素材を使用しているものを探そう。
長距離ランに最適なショートパンツとは？
速乾素材を使用していることが何より重要。ハーフタイツや股下が短めのスプリットショートパンツを選ぶと摩擦を軽減できる。 ポケットを十分に備えたものを選ぼう。
タイトフィットとルーズフィット、ランニングにより適しているのは？
タイトフィットとルーズフィットのどちらが良いかは、個人の好みによる。 最高のスピードを発揮したいなら、股下が最も短いスプリットショートパンツを検討しよう。タイトなフィット感のショートパンツを選ぶと、雨の日も濡れて動きづらくなることがない。さらに、コンプレッション機能（筋肉の活性化や血流の向上）や広いカバー範囲、大腿四頭筋、ハムストリング、大臀筋を温める効果があるものも。 ルーズフィットの長めのショートパンツは、スピードの低下につながり動きを妨げる可能性が最も高い。
裏地付きと裏地なしのどちらを選ぶべき？
自分にとって快適かどうかを重視しよう。 愛用の下着がある場合は、裏地のないものがおすすめ。 ただし、裏地付きのショートパンツの方が効率的ではある。 下着を着用する必要がないので、手早く着替えることができ、洗濯物も減らせる。 さらに、裏地付きのショートパンツは速乾性を発揮し、着圧感を得られるデザインもある。 裏地付きのランニングショートパンツを選ぶ場合は、裏地の着用感が快適であることを確認しよう。
文：ディナ・チェイニー