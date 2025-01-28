Nikeおすすめのメンズランニングショートパンツ

速乾性に優れた定番のショートパンツで、最高のスピードを発揮しよう。 軽量で伸縮性のあるポリエステルとスパンデックスの混紡素材を使用し、サイドにスリットを入れた股下8cmのデザインで、自由な動きをサポート。裏地でサポート性を、3つのポケットで収納力を確保している。 さらに、ウーブン素材のサイドパネル、Nike Track Clubとスウッシュのロゴ、最適にフィットする伸縮性の高いコード付きウエストバンドが、トラックで際立つスタイルを演出する。