Nikeのおすすめのメンズアンダーウェア

ハードなワークアウトに取り組むときは、サポート性を実感でき、自由に動けるものでなければならない。 ナイキ Dri-FIT エッセンシャル マイクロ ボクサーブリーフは、マイクロファイバーを使用したとても滑らかな肌触りのアイテム。 速乾性を高めるテクノロジーが、ハードなワークアウト中もさらりとした快適な状態をキープする。 裾が幅広でずれることがなく、フラットな縫い目が摩擦を防ぐ。 3枚パックで5色から選択できるほか、 ジョックストラップとロングボクサーブリーフも用意されている。

おすすめのアイテムはこれだけではない。ナイキ Dri-FIT ウルトラストレッチ マイクロ ボクサーブリーフは、4方向への抜群に高い伸縮性、軽量性、存在を忘れるほど自然な着用感、幅広の裾が特徴の一着。 伸縮性に優れた素材であらゆるアクティビティに対応する、抜群に柔らかいDri-FIT リラックス メンズ ボクサーブリーフや、伸縮性と通気性を備えたメッシュ素材のDri-FIT ADV マイクロ ボクサーブリーフも要チェックだ。