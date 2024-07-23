Nikeのおすすめのメンズアンダーウェア

Nikeおすすめのメンズアンダーウェア
購入ガイド
普段使いの快適なボクサーブリーフからハードなアウトドアアクティビティにも耐えるデザインまで、Nikeメンズアンダーウェアの多彩なアイテムをご紹介。
ジョギング中にアンダーウェアがずり上がってきたところを想像してほしい。 あるいは、暑い日に散歩を終えて会議に向かうときに、股間が汗で湿っていたらどんな気分になるだろう。 このような日々の悩みの種は、一日を台無しにしかねない。
最適なインナーで一日をスタートすることが重要だ。 適切なアンダーウェアを着用すれば、体をサポートしてくれるうえ、一日中さらりとした快適な状態で安心して過ごせ、会議にも終業後のハッピーアワーにも問題なく足を運べる。 ボクサーブリーフ、ロングボクサーブリーフ、トランクスなど、Nikeではニーズに合った機能を備えたメンズアンダーウェアを取り揃えている。
普段使いに最適なメンズコットンアンダーウェア
ナイキ Dri-FIT エッセンシャル コットン ストレッチは、万能で優秀なコットン素材を使用したメンズアンダーウェアの定番アイテム。 コットン95％とスパンデックス5％の素材が適度な伸縮性を発揮し、快適かつ自由な動きをサポートする。 NikeのDri-FITテクノロジーでさらりと快適な状態をキープしてくれるので、オフィスやジムなど、どこへでも行ける。 機能的なフライで利便性が向上し、幅広の裾でダブつくこともない。
カラーの組み合わせが9種ある3枚パックのボクサーブリーフか、2色展開で1枚ずつ販売されているロングボクサーブリーフから選択可能だ。
ハードなワークアウトに適したメンズアンダーウェア
ハードなワークアウトに取り組むときは、サポート性を実感でき、自由に動けるものでなければならない。 ナイキ Dri-FIT エッセンシャル マイクロ ボクサーブリーフは、マイクロファイバーを使用したとても滑らかな肌触りのアイテム。 速乾性を高めるテクノロジーが、ハードなワークアウト中もさらりとした快適な状態をキープする。 裾が幅広でずれることがなく、フラットな縫い目が摩擦を防ぐ。 3枚パックで5色から選択できるほか、 ジョックストラップとロングボクサーブリーフも用意されている。
おすすめのアイテムはこれだけではない。ナイキ Dri-FIT ウルトラストレッチ マイクロ ボクサーブリーフは、4方向への抜群に高い伸縮性、軽量性、存在を忘れるほど自然な着用感、幅広の裾が特徴の一着。 伸縮性に優れた素材であらゆるアクティビティに対応する、抜群に柔らかいDri-FIT リラックス メンズ ボクサーブリーフや、伸縮性と通気性を備えたメッシュ素材のDri-FIT ADV マイクロ ボクサーブリーフも要チェックだ。
ショートパンツの下に着用するメンズアンダーウェア
天候やアクティビティによってはショートパンツが必要。そんなときはアンダーウェアを見せたくないので、丈が短いものを選びたい。 ナイキ Dri-FIT ウルトラ ストレッチ マイクロ トランクスは、ポリエステルとスパンデックスを使用。柔らかい起毛素材が、4方向に抜群の伸縮性を発揮するので、どんな一日になろうとも締めつけ感を感じることがない。 さらに、速乾性を高めるテクノロジーで一日中さらりと快適な状態が持続する。 幅広の裾がずり上がりを防止。機能的なフライで利便性を高めている。 1パック3枚入りで、カラーはブラックか、ブラックとネオングリーンの組み合わせの2種類から選べる。
ランニング用メンズアンダーウェア
ランニング用に、カバー範囲が広く着圧感のあるアイテムを探しているなら、ロングボクサーブリーフがおすすめ。 ロングボクサーブリーフタイプのDri-FIT ウルトラ ストレッチ マイクロ メンズアンダーウェアを選べば、準備万端だ。 4方向に伸縮する素材が長距離ランでも自由な動きを快適にサポート。さらに、幅広の裾でずれを防止する。 3枚入りで、カラーはブラックか、グレーのシェードカラーとブラックの2種類から選べる。
文：エリカ・ブルック・ゴードン