ダンベルで背筋ワークアウト：トレーナーが効果的なやり方を解説

ダンベルによる効果的な背筋ワークアウトは、背中の筋肉を異なる角度から鍛える優れたエクササイズで構成される。 ここでは、ヴェスコとトンプソンがダンベルを使ったお気に入りのエクササイズを紹介する。

1. ベントオーバーロウ

「ベントオーバーロウをやると、背中の上部と下部、臀筋、ハムストリング、広背筋、肩が鍛えられます」とヴェスコは語る。

ベントオーバーロウは、体幹の安定性に効果があるとトンプソンは指摘する。

方法：まず足を肩幅に開いて立ち、両手にダンベルを持ち、腕は体の横に置き、膝を軽く曲げる。 上半身を腰の位置まで倒し、床と平行にするか、できる限り床に近づける。 両腕を床に向けて伸ばし、手のひらは内向きに。 ゆっくりとダンベルを胸の方に引き上げ、そのまま肘は体の横を通過させ、肩甲骨の間が狭まるまで背中側に引き上げる。 ダンベルを下ろして、元の位置まで戻す。

適当な重さのウェイトで、この動作を8回、3セット繰り返す。

2. ダンベルリバースフライ

「このエクササイズは姿勢の改善に効果があります」とトンプソンは語る。 このエクササイズでは、肩の後ろ側、僧帽筋（首の付け根から肩にかけて広がる大型の筋肉）、そして菱形筋（肩甲骨の下側）を鍛える。

方法：まず足を肩幅に開いて立ち、両手にダンベルを持ち、腕は体の横に置き、膝を軽く曲げる。 上半身を腰の位置まで倒し、床と平行にするか、できる限り床に近づける。腕は下に垂らす。 肘を少しだけ曲げて、肩甲骨の間を狭め、体の両側で腕を持ち上げる。 ダンベルを下げるときはゆっくりと。

やや軽めのウェイトで、この動作を12回、3セット繰り返す。

3. オーバーヘッドファーマーズキャリー

「このエクササイズは背中全体、肩、肩甲骨の安定筋を活性化します」とヴェスコは説明する。 「しかも、コアワークにもなります」

方法：両手にダンベルを持つ。 ダンベルを肩まで持ち上げ、そのまま頭上に。腕は天井に向けて伸ばし、手のひらは内側を向ける。 肩に力を入れず、その姿勢を保つ。 ダンベルをぐらつかせずにゆっくりと前に歩く。肩が耳に当たらないよう注意する。

やや重めのウェイトで、この動作を60秒、3セット繰り返す。