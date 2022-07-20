定番のバイセップカールは、腕のワークアウトの中でもベストワンに挙げられるものだ。それには十分な理由がある。 ホッジス氏によれば、この運動は上腕二頭筋の筋力を高め、筋肉量を増やすとのこと。

まず、足を肩幅に開いて立つ。 「肩をリラックスさせ、ダンベルまたはバーベルを持つ際には肘を肋骨に近づけたままにします。 息を吐きながらウェイトを肩に向けて引き上げます。この時、上腕二頭筋を完全に収縮した状態にすることを忘れないでください。 次に、息を吸いながらバーベルまたはダンベルを最初の位置まで下げます。」（ホッジス）

ホッジス氏は、動作の間はつねに体幹に力を入れ、正しいフォームを保てるよう、重すぎないウェイトから始めることを勧めている。