効果的に大胸筋を鍛えられる自重ワークアウト

これまでに腕立て伏せをしたことがない場合や、腕立て伏せがつらすぎるという場合は、やり方を変えてみるようマセニー氏は勧めている。 「膝をつけて腕立て伏せをしても構いません」とのことだ。 他の点は変えずに、つま先ではなく膝をつけて下半身のバランスをとろう。



また、正しい方法で腕立て伏せをするために必要な体幹の筋力を鍛えるには、プランクが効果的だ。



「プランクを正しいフォーム（臀部を引き締めて、手を床に押しつけた状態）で30秒維持できれば、腕立て伏せに進んでよいでしょう」とマセニー氏は言う。 まだつらすぎると感じる場合は、箱や壁に手をつけて腕立て伏せをするのがおすすめだ。 「こうすれば、体にそれほど重力による負荷がかかりません」とマセニー氏。



また、スカラー氏もこのやり方を勧めている。 「これはフォームとテクニックを練習する良い方法です。 筋力がついてきたら、床でできるようになるまで徐々に手をつける位置を下げていきましょう」とのことだ。



筋力を鍛えるには回数を増やすことをスカラー氏は勧めているが、特に初心者の場合は、頑張りすぎてはならないという。



「まだ体を押し上げる力がない場合は、体を押し上げた体勢から始めて、床に向かってゆっくりと体を下ろしていくとよいでしょう」と述べている。 「このやり方でも同じ筋肉を鍛えることができ、完全な腕立て伏せができるようになります。」