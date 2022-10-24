今おすすめのNikeワークアウトマット

ワークアウトの後は毎回、きれいなタオルでマットを拭こう。 できれば、マットは乾かしてから巻くようにしたい。 そうすれば、湿ったままになったり、臭いが発生したりするのを防げる。 時々、低刺激の洗剤を水で薄めてスプレーボトルに入れたものを使ってマットを拭くといい。