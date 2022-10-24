今おすすめのNikeワークアウトマット
購入ガイド
ワークアウトマットの役割は、地面との接触で滑らないようにすること。さらには関節への負荷を減らす機能も重要だ。
最終更新日：2022年10月24日
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ナイキ マスタリー マットは、Nikeおすすめのヨガマット。ヨガ向けに開発された機能が、他のエクササイズでも優れた効果を発揮する。 地面と接触した体の滑りやずれを防ぎ、関節への負荷を減らす効果が期待できる。
ワークアウトの種類に関わらず、最終的にナイキ マスタリー マットが選ばれる理由を説明しよう。
クッショニングを強化
ナイキ マスタリー マットのクッションの厚さは5mm。 重さはたった3.5ポンドなので持ち運びやすく、ワークアウト用のバッグの中でもかさばらずに済む。 長さは79インチで、平均的なヨガマットより長い。
トラクションを強化
マスタリー マットは天然ゴムと熱可塑性エラストマー（TPE）を使用。高強度の運動にも対応する耐久性を備えている。 表面にグリップ性があり、ワークアウト中に足や手が滑るのを防いでくれる。
ひんやりとした肌触りをキープするテクノロジーも搭載。プッシュアップやリバースランジ、グルートブリッジも快適にこなせる。
文：グレッグ・プレスト
よくある質問
ワークアウトマットに必要な厚さは？
薄めのタイプ（2～3ｍｍ）から厚めのタイプ（6mm以上）まで、さまざまな厚さのワークアウトマットがある。 どんなワークアウトも、中程度の厚さのマットならクッション性と表面のグリップ性のバランスが良く、関節への負荷を吸収しながら足を安定させてくれる。 厚さ4～5mmほどを目安にしよう。
ワークアウトマットを長持ちさせるためのお手入れ方法は？
ワークアウトの後は毎回、きれいなタオルでマットを拭こう。 できれば、マットは乾かしてから巻くようにしたい。 そうすれば、湿ったままになったり、臭いが発生したりするのを防げる。 時々、低刺激の洗剤を水で薄めてスプレーボトルに入れたものを使ってマットを拭くといい。