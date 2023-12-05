7つの簡単なステップでヨガマットをお手入れ

きれいなヨガマットを広げると、活力をチャージするプラクティスを気持ちよくスタートできる。 ヨガマットを適切に、そして定期的にクリーニングすれば、長持ちし、汚れがこびり付くこともない。 Nikeのヨガマットならほんの数分で適切にお手入れできるうえ、必要な材料はたいてい家庭に揃っている。

次のヨガでシャバーサナが終わったら、きれいな状態のまま長く使えるよう、マットをきちんとお手入れしよう。

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