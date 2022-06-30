トレーニング時間の長さは重要か？

エクササイズ スナッキングでは、長時間のセッションを行った時と同等のエンドルフィンは分泌されないかもしれない。しかし、定期的に短く爆発的な運動を行うことで、マインドセットは変えられる。そうホルダーはメリットを強調する。「前向きな習慣を身につけて、メンタル面のメリットが得ることが鍵です」これを目覚めてすぐ実践しているホルダー。「良い1日を過ごすための秘訣。それは毎日を5分間の運動で始めることなんです」