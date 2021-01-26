心臓を鍛えて、いつまでも健康にランニング

脳は学習し、成長するようにシナプスでつながれている。それと同じように、最近発行された『PNAS』誌によると、心臓もまた運動、特に持久運動に適応するようにできている。同誌では、研究者がチンパンジーの心臓を、運動をあまりしない人、アメリカ先住民の自給農家、長距離ランナー、フットボール選手の心臓と比較した。



この研究チームが発見したのは、人間では心臓の左心室（体のに血液を送る心室）が薄く細長くなっていて、心筋を簡単に伸ばせるということだった。長距離ランナーのグループは、左心室が大きく、自給農家（よく歩く）はそれよりも程度が低いが大きく、1回の鼓動で心臓がより多くの血液を効率的に送ることができる。心臓はそういったことが簡単にできる仕組みを備えていて、ワークアウトや毎日の業務が負担に感じられなくなるのである。



一方、定期的な持久運動をしていない人は、発達の仕方が異なる。心臓が血圧に適応して構造が変化して、収縮した血管に対して血液を送るようになるのだ。こう述べているのは、研究論文の共同執筆者、ハーバード大学の人類進化生物学教授、ダニエル・リーバーマン博士である。心臓にハードな仕事が要求されるため、壁は厚く硬くなる。長距離走よりも筋力トレーニングを好むフットボール選手、および人間のように持久運動に適応することがないチンパンジーは、これに当てはまる。運動をあまりしない人もまたこれに当てはまり、そういった人は高血圧になりやすい。