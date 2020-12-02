もっと速くなるには？

長距離のサイクリング、ランニング、スイミングに取り組んでいるときは、視線が周囲に移りやすい。しかし、A地点からB地点へ移動するワークアウトなら、ゴールへの意識を集中することで速く到達できるようになる。学術誌『動機と感情（Motivation and Emotion）』掲載の研究によると、ゴールに集中している人は周囲を見回す人より動きが23％速かった。またゴールに集中すると運動の激しさを認識する自覚的運動強度（RPE）が低下し、全力を出しても疲れを感じにくくなる。



ファイファー博士によると、意識するのは最終のゴールラインでなくても構わない。道路標識や木を目指して走ることを繰り返してもいいのだ。これはHIIT（高負荷インターバルトレーニング）にも応用できる。例えばマウンテンクライマーの動きを続けながら、前方に見える床の木目をゴールに見立てるのだ。どちらも視覚的にターゲットを定めることで、放心することなく動きに集中できるようになる。このマインドセットがあれば、ずっとアクセルを踏み続けることもできるのだ。