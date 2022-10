Incontra l'MVP del basket A'ja Wilson

Questa stagione, A'ja Wilson indosserà Cosmic Unity, una scarpa realizzata per almeno il 25% del suo peso in materiale riciclato. Dotata di un'unità Zoom Air Strobel parzialmente riciclata che risponde a ogni movimento, dagli scatti ai tiri in allontanamento, è ideale per giocatrici versatili come A'ja Wilson. "Sono rimasta molto sorpresa dalla sua leggerezza e penso che sia ottima per qualsiasi giocatrice in qualsiasi posizione", ha affermato A'ja. Dopo aver appreso come è stata realizzata Cosmic Unity, l'atleta ha commentato: "Non sapevo che i rifiuti potessero essere così belli".