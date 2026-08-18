T-shirt e maglie da basket: traspirabilità nei punti giusti
Sappiamo che in campo l'intensità è alle stelle: ecco perché creiamo le nostre maglie da basket in materiali traspiranti e con tecnologie innovative. Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore e lo fa evaporare più in fretta disperdendolo sulla superficie del tessuto. Il risultato? La pelle resta fresca e asciutta anche durante le partite più combattute. Inoltre, i pannelli in mesh e le zone di ventilazione offrono la massima traspirabilità, consentendoti di muoverti più a lungo, mentre il materiale leggero ti permette di spostarti senza appesantirti. Per accentuare ulteriormente questa sensazione di libertà, scegli una maglia Nike per la pallacanestro senza maniche e dal fit ampio. In alternativa, dai un'occhiata ai modelli con spacchetti sugli orli, perfetti per volteggi, tiri e dribbling senza ostacoli.
I nostri capi sono disponibili in un'ampia gamma di stili e colori per soddisfare ogni tua esigenza di allenamento. Trovi T-shirt da basket sia in toni neutri, ideali per qualsiasi abbinamento, che in tonalità vivaci, per farti notare in campo. Le maglie da pallacanestro con i simboli delle squadre sono l'opzione giusta per sfoggiare gli stessi colori dei tuoi campioni del cuore, mentre le grafiche vistose donano un tocco estetico d'impatto. Inoltre, le finiture in tinte contrastanti aggiungono ancora più dettagli, mentre l'iconico Swoosh Nike completa il tutto con un nota di qualità superiore. E non abbiamo certo dimenticato i particolari: le cuciture piatte contribuiscono a prevenire le irritazioni più a lungo, così nulla potrà fermarti fino al fischio finale.
Tu dai il massimo in campo, noi ci dedichiamo con altrettanto impegno alla sfida di fare meglio per il pianeta. L'iniziativa Nike Move to Zero è il nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Ecco perché molte delle nostre maglie da basket sono realizzate in materiali più sostenibili, come il poliestere e il nylon riciclati. Questi tessuti ad alte prestazioni nascono come bottiglie di plastica, vecchi tappeti e reti da pesca, che così evitiamo finiscano in discarica. Per dare il tuo contributo, scegli gli articoli con l'etichetta Materiali sostenibili.