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T-shirt e maglie NBA da basket

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Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
T-shirt da basket – Uomo
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Maglia da basket senza maniche – Uomo
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Maglia da basket senza maniche – Uomo
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Kobe
Kobe T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
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Kobe
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KD x NOCTA
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Los Angeles Lakers Association Edition
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Los Angeles Lakers Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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Materiali riciclati
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
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Boston Celtics Statement Edition
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Boston Celtics Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Nike Standard Issue
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Nike Standard Issue
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Miami Heat Association Edition
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Miami Heat Association Edition
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Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
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T-shirt da basket – Uomo
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San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
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Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
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Golden State Warriors Association Edition
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Boston Celtics Association Edition
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Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
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Nike Pro
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Canotta corta Dri-FIT – Donna
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Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
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USA Practice
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Chicago Bulls T-shirt Nike NBA – Uomo
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Nike T-shirt da basket oversize – Uomo
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Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
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San Antonio Spurs T-shirt Nike NBA – Uomo
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Kobe
Kobe T-shirt da basket Nike Dri-FIT - Uomo
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Boston Celtics T-shirt Nike NBA – Uomo
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Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
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Orlando Magic
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Orlando Magic
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San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
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Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
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Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
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Los Angeles Lakers Club T-shirt – Uomo
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Sabrina
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New York Knicks Association Edition
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Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
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Victor Wembanyama
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LeBron "Shoe Bag"
LeBron "Shoe Bag" T-shirt da basket Nike – Uomo
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A'ja Wilson
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A'ja Wilson
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Nike T-shirt da basket – Uomo
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San Antonio Spurs T-shirt Nike NBA – Uomo
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Nike
Nike T-shirt da basket – Uomo
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Sabrina
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New York Knicks Association Edition
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Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Maglia da basket Dri-FIT reversibile asimmetrica – Donna
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Miami Heat Icon Edition
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Slovenia
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Los Angeles Lakers Icon Edition
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
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Minnesota Timberwolves Icon Edition
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Nike T-shirt da basket – Uomo
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T-shirt e maglie da basket: traspirabilità nei punti giusti

Sappiamo che in campo l'intensità è alle stelle: ecco perché creiamo le nostre maglie da basket in materiali traspiranti e con tecnologie innovative. Nike Dri-FIT, ad esempio, allontana il sudore e lo fa evaporare più in fretta disperdendolo sulla superficie del tessuto. Il risultato? La pelle resta fresca e asciutta anche durante le partite più combattute. Inoltre, i pannelli in mesh e le zone di ventilazione offrono la massima traspirabilità, consentendoti di muoverti più a lungo, mentre il materiale leggero ti permette di spostarti senza appesantirti. Per accentuare ulteriormente questa sensazione di libertà, scegli una maglia Nike per la pallacanestro senza maniche e dal fit ampio. In alternativa, dai un'occhiata ai modelli con spacchetti sugli orli, perfetti per volteggi, tiri e dribbling senza ostacoli.

I nostri capi sono disponibili in un'ampia gamma di stili e colori per soddisfare ogni tua esigenza di allenamento. Trovi T-shirt da basket sia in toni neutri, ideali per qualsiasi abbinamento, che in tonalità vivaci, per farti notare in campo. Le maglie da pallacanestro con i simboli delle squadre sono l'opzione giusta per sfoggiare gli stessi colori dei tuoi campioni del cuore, mentre le grafiche vistose donano un tocco estetico d'impatto. Inoltre, le finiture in tinte contrastanti aggiungono ancora più dettagli, mentre l'iconico Swoosh Nike completa il tutto con un nota di qualità superiore. E non abbiamo certo dimenticato i particolari: le cuciture piatte contribuiscono a prevenire le irritazioni più a lungo, così nulla potrà fermarti fino al fischio finale.

Tu dai il massimo in campo, noi ci dedichiamo con altrettanto impegno alla sfida di fare meglio per il pianeta. L'iniziativa Nike Move to Zero è il nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Ecco perché molte delle nostre maglie da basket sono realizzate in materiali più sostenibili, come il poliestere e il nylon riciclati. Questi tessuti ad alte prestazioni nascono come bottiglie di plastica, vecchi tappeti e reti da pesca, che così evitiamo finiscano in discarica. Per dare il tuo contributo, scegli gli articoli con l'etichetta Materiali sostenibili.