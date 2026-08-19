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Completi da basket: per giocare sempre al top
Dai il meglio di te in campo con un abbigliamento e completi da basket che ti facciano sentire al livello dei professionisti. Nike offre una gamma di leggings e shorts high-tech per uomini e donne, che donano il massimo sostegno, comfort e flessibilità. Cerca i top Dri-FIT che allontanano il sudore e lo fanno asciugare rapidamente, scegliendo tra T-shirt, maglie e canotte aderenti o dal taglio comodo con grafiche ispirate al gioco. Oppure puoi puntare su modelli semplici o capi più performanti, sempre accompagnati dall'iconico Swoosh.
Il comfort è fondamentale quando sei in campo, ma è altrettanto importante anche fuori. Indossa i nostri pantaloni foderati in fleece e le felpe con cappuccio abbinate, progettati per darti il massimo comfort e calore prima o dopo l'allenamento. Scopri divise da basket di qualità professionale nei colori dei tuoi giocatori del cuore, così da poter rappresentare la tua squadra con orgoglio.
I giovani in erba dell'NBA ameranno i nostri completi da basket per bambini, che si tratti di kit per aiutarli ad affinare le loro abilità o di T-shirt grafiche e abbigliamento informale, ispirato agli atleti preferiti. E non dimenticare i morbidissimi capi da basket per neonati, pensati per futuri giocatori e fan sfegatati.