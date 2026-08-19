  1. Basketball
    2. /
  2. Abbigliamento

Completi e abbigliamento da basket

Ja
Ja T-shirt da basket – Uomo
Ja
T-shirt da basket – Uomo
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Maglia da basket senza maniche – Uomo
Ja Standard Issue
Maglia da basket senza maniche – Uomo
64,99 €
Kobe
Kobe T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Kobe
T-shirt da basket Nike Dri-FIT – Uomo
49,99 €
Kobe
Kobe Pantaloni da basket Nike - Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Pantaloni da basket Nike - Uomo
139,99 €
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
– Sabrina Ionescu
KD x NOCTA
KD x NOCTA Maglia da basket Nike – Uomo
KD x NOCTA
Maglia da basket Nike – Uomo
119,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Shorts 2-in-1 Nike - Uomo
Materiali riciclati
KD x NOCTA
Shorts 2-in-1 Nike - Uomo
89,99 €
Ja
Ja Felpa pullover da basket con cappuccio – Uomo
Ja
Felpa pullover da basket con cappuccio – Uomo
149,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantaloni da basket oversize in tessuto spazzolato pesante – Uomo
Nike Standard Issue
Pantaloni da basket oversize in tessuto spazzolato pesante – Uomo
109,99 €
Kobe
Kobe Giacca da basket Nike - Uomo
Materiali riciclati
Kobe
Giacca da basket Nike - Uomo
189,99 €
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
DNA Nike
Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
49,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Felpa con cappuccio Nike - Uomo
KD x NOCTA
Felpa con cappuccio Nike - Uomo
129,99 €
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
Materiali riciclati
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Maglia Nike Dri-FIT Swingman NBA
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
Materiali riciclati
Boston Celtics Statement Edition
Maglia Jordan Dri-FIT Swingman NBA – Uomo
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Materiali riciclati
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
104,99 €
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Calze di media lunghezza ammortizzate (1 paio)
Nike Elite 2.0
Calze di media lunghezza ammortizzate (1 paio)
15,99 €
Nike
Nike Shorts da basket 25 cm Dri-FIT Game Classic – Uomo
Materiali riciclati
Nike
Shorts da basket 25 cm Dri-FIT Game Classic – Uomo
39,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
Materiali riciclati
San Antonio Spurs Icon Edition
Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
69,99 €
Ja
Ja Shorts da basket 35,5 cm Nike – Uomo
Ja
Shorts da basket 35,5 cm Nike – Uomo
99,99 €
DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
Best seller
DNA Nike
Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
39,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Crossover
Shorts da basket 13 cm Dri-FIT – Donna
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
37,99 €
Slovenia
Slovenia Maglia Jordan Limited da uomo – Road
Ultimi arrivi
Slovenia
Maglia Jordan Limited da uomo – Road
89,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Shorts da basket 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
A'ja Wilson
Shorts da basket 10 cm Dri-FIT – Donna
54,99 €
Storie correlate

Completi da basket: per giocare sempre al top

Dai il meglio di te in campo con un abbigliamento e completi da basket che ti facciano sentire al livello dei professionisti. Nike offre una gamma di leggings e shorts high-tech per uomini e donne, che donano il massimo sostegno, comfort e flessibilità. Cerca i top Dri-FIT che allontanano il sudore e lo fanno asciugare rapidamente, scegliendo tra T-shirt, maglie e canotte aderenti o dal taglio comodo con grafiche ispirate al gioco. Oppure puoi puntare su modelli semplici o capi più performanti, sempre accompagnati dall'iconico Swoosh.

Il comfort è fondamentale quando sei in campo, ma è altrettanto importante anche fuori. Indossa i nostri pantaloni foderati in fleece e le felpe con cappuccio abbinate, progettati per darti il massimo comfort e calore prima o dopo l'allenamento. Scopri divise da basket di qualità professionale nei colori dei tuoi giocatori del cuore, così da poter rappresentare la tua squadra con orgoglio.

I giovani in erba dell'NBA ameranno i nostri completi da basket per bambini, che si tratti di kit per aiutarli ad affinare le loro abilità o di T-shirt grafiche e abbigliamento informale, ispirato agli atleti preferiti. E non dimenticare i morbidissimi capi da basket per neonati, pensati per futuri giocatori e fan sfegatati.