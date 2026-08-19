    2. /
  2. Accessori
    3. /
  3. Borse e zaini

Borse & zaini

(192)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Zaino (26 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear RPM
Zaino (26 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino (32 l)
Materiali riciclati
Nike Varsity Elite
Zaino (32 l)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Borsa da golf
Nike Air Sport 2
Borsa da golf
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (5 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (5 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Zaino (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino (24 l)
59,99 €
Nike
Nike Zaino (20 l) – Ragazzo/a
+1
Best seller
Nike
Zaino (20 l) – Ragazzo/a
34,99 €
Nike
Nike Zaino (20 l) - Bambini
Best seller
Nike
Zaino (20 l) - Bambini
32,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Zaino medio (24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Zaino medio (24 l)
44,99 €
Nike Premium
Nike Premium Zaino (21 l)
Materiali riciclati
Nike Premium
Zaino (21 l)
47,99 €
Nike Classic
Nike Classic Zaino (16 l) - Bambini
Nike Classic
Zaino (16 l) - Bambini
32,99 €
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Zaino (20 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Eugene 2.0
Zaino (20 l)
49,99 €
Nike
Nike Zaino (20 l) – Bambino/a
Best seller
Nike
Zaino (20 l) – Bambino/a
32,99 €
Nike
Nike Borsa tote portapranzo Patch (4 l)
Ultimi arrivi
Nike
Borsa tote portapranzo Patch (4 l)
29,99 €
Nike Academy
Nike Academy Zaino da calcio (grande, 30 l)
Nike Academy
Zaino da calcio (grande, 30 l)
47,99 €
Nike Aura
Nike Aura Zaino con motivo floreale (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino con motivo floreale (24 l)
64,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino stampato (32 l)
Best seller
Nike Varsity Elite
Zaino stampato (32 l)
84,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Zaino (33 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power
Zaino (33 l)
94,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa Tote (20 l)
Ultimi arrivi
Nike Commute
Borsa Tote (20 l)
59,99 €
Nike JDI Backpack 2.0
Nike JDI Backpack 2.0 Zaino mini (11 l) – Kids
+1
Materiali riciclati
Nike JDI Backpack 2.0
Zaino mini (11 l) – Kids
27,99 €
Nike
Nike Borsa portapranzo con astuccio (4 l)
Ultimi arrivi
Nike
Borsa portapranzo con astuccio (4 l)
29,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Portacarte
Nike Icon Air Max 90
Portacarte
29,99 €
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear Commute
Zaino (25 l)
69,99 €
Nike
Nike Zaino (20 l) - Bambini
Ultimi arrivi
Nike
Zaino (20 l) - Bambini
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Zaino (18 l) - Bambini
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Zaino (18 l) - Bambini
37,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Zaino Nike Heritage Aop
Ultimi arrivi
FC Barcelona 25/26
Zaino Nike Heritage Aop
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone da training (Extra Small, 24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Extra Small, 24 l)
34,99 €
Zaino Heritage Brasile 2026/27
Zaino Heritage Brasile 2026/27 Zaino Nike Heritage
Zaino Heritage Brasile 2026/27
Zaino Nike Heritage
39,99 €
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Zaino (15 l)
Nike Commuter Elite
Zaino (15 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sacca con laccetti (18 L)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Sacca con laccetti (18 L)
19,99 €
Jordan
Jordan Zaino Monogram in pelle scamosciata (23,5 l)
Jordan
Zaino Monogram in pelle scamosciata (23,5 l)
119,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Zaino Nike Heritage SP
Ultimi arrivi
Paris Saint-Germain 25/26
Zaino Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan
Jordan Zaino (23,7 l)
Jordan
Zaino (23,7 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Zaino Monogram (23,5 l)
Jordan
Zaino Monogram (23,5 l)
109,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Zaino (32,9 l)
Jordan Sport
Zaino (32,9 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsa portascarpe
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
19,99 €
Jordan
Jordan Zaino Collectors (31,5 l)
Jordan
Zaino Collectors (31,5 l)
134,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Portacarte
Ultimi arrivi
Nike Icon Air Force 1
Portacarte
24,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
39,99 €
Air Jordan
Air Jordan Zaino (18 l) e borsa portapranzo (3 l) – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Air Jordan
Zaino (18 l) e borsa portapranzo (3 l) – Ragazzo/a
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
29,99 €
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da cabina Nike Valigia rigida da 56 cm (52 l)
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da 56 cm (52 l)
199,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Hayward Patrol
Borsa a tracolla (4 l)
44,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Zaino (25 l)
Materiali riciclati
ACG DAYMAX
Zaino (25 l)
124,99 €
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® Borsa per scarpe
Collezione Nike x LEGO®
Borsa per scarpe
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
44,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (1 l)
29,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (1 l)
27,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Borsone medio (51 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power 2.0
Borsone medio (51 l)
69,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Zaino Nike Heritage Aop
Ultimi arrivi
FC Barcelona 25/26
Zaino Nike Heritage Aop
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone da training (Extra Small, 24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Extra Small, 24 l)
34,99 €
Zaino Heritage Brasile 2026/27
Zaino Heritage Brasile 2026/27 Zaino Nike Heritage
Zaino Heritage Brasile 2026/27
Zaino Nike Heritage
39,99 €
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Zaino (15 l)
Nike Commuter Elite
Zaino (15 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sacca con laccetti (18 L)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Sacca con laccetti (18 L)
19,99 €
Jordan
Jordan Zaino Monogram in pelle scamosciata (23,5 l)
Jordan
Zaino Monogram in pelle scamosciata (23,5 l)
119,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Zaino Nike Heritage SP
Ultimi arrivi
Paris Saint-Germain 25/26
Zaino Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan
Jordan Zaino (23,7 l)
Jordan
Zaino (23,7 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Zaino Monogram (23,5 l)
Jordan
Zaino Monogram (23,5 l)
109,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Zaino (32,9 l)
Jordan Sport
Zaino (32,9 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsa portascarpe
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
19,99 €
Jordan
Jordan Zaino Collectors (31,5 l)
Jordan
Zaino Collectors (31,5 l)
134,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Portacarte
Ultimi arrivi
Nike Icon Air Force 1
Portacarte
24,99 €
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
39,99 €
Air Jordan
Air Jordan Zaino (18 l) e borsa portapranzo (3 l) – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Air Jordan
Zaino (18 l) e borsa portapranzo (3 l) – Ragazzo/a
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
29,99 €
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da cabina Nike Valigia rigida da 56 cm (52 l)
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da 56 cm (52 l)
199,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Hayward Patrol
Borsa a tracolla (4 l)
44,99 €
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Zaino (25 l)
Materiali riciclati
ACG DAYMAX
Zaino (25 l)
124,99 €
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® Borsa per scarpe
Collezione Nike x LEGO®
Borsa per scarpe
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
44,99 €
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (1 l)
29,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (1 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (1 l)
27,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Borsone medio (51 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power 2.0
Borsone medio (51 l)
69,99 €