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Sneakers e scarpe da basket

Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Scarpa da basket
Presto disponibile
Ja 4 "Nightmare"
Scarpa da basket
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Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Scarpa da basket
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A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" Scarpa da basket A'ja Wilson
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Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Scarpa da basket
Presto disponibile
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129,99 €
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
– Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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KD19
KD19 Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Kobe III Protro
Kobe III Protro Scarpa da basket
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Kobe III Protro
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Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Scarpa da basket – Uomo
Kobe III Low Protro
Scarpa da basket – Uomo
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Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Scarpa da basket
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A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" Scarpa da basket A'ja Wilson
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Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Scarpa da basket
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LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Scarpa da basket
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Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Scarpa da basket
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Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Kobe VIII
Kobe VIII Scarpa da basket – Ragazzo/a
Disponibile su SNKRS
Kobe VIII
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Caitlin 1 "Caitlin Blu"
Caitlin 1 "Caitlin Blu" Scarpa da basket
Presto disponibile
Caitlin 1 "Caitlin Blu"
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Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Scarpa da basket – Uomo
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Scarpa da basket – Uomo
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Kobe 9 Protro a taglio basso
Kobe 9 Protro a taglio basso Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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LeBron XXIII
LeBron XXIII Scarpa da basket
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Book 2 "Sunburst
Book 2 "Sunburst Scarpa da basket
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Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Scarpa da basket
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Kobe IX
Kobe IX Scarpa da basket – Ragazzo/a
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LeBron XXIII "Motor King"
LeBron XXIII "Motor King" Scarpa da basket – Ragazzo/a
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Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Scarpa da basket – Ragazzi
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Scarpa da basket – Ragazzi
54,99 €

Scarpe da basket: conquista tutti i tuoi obiettivi

Il nostro viaggio nel mondo della pallacanestro è iniziato negli anni '80 con il lancio del primo paio di Air Jordan. Da allora abbiamo continuato a creare scarpe da basket all'insegna dell'innovazione. Oggi le nostre sneakers per la pallacanestro offrono un'eccezionale trazione in campo, oltre ad ammortizzazione e sostegno ineguagliabili, per consentirti di affrontare ogni movimento in tutta tranquillità. Esplora tutti i modelli e trova il tuo stile preferito.


Tecnologia mirata


Realizzate in materiali leggeri, le scarpe da basket Nike ti fanno spiccare il volo. Se vuoi muoverti liberamente, punta sulle sneakers da basket basse. Desideri un sostegno extra? Prediligi i modelli con collare rialzato che proteggono le articolazioni. Quando dai il massimo, è impossibile non sudare, ma grazie alle tomaie traspiranti l'aria circola sempre. In più, ci sono anche gli inserti strategici nelle aree dove si accumula più calore per mantenere i piedi freschi, così non dovrai preoccuparti di nulla e potrai concentrarti soltanto sul gioco.


Suola interna studiata per un supporto eccellente


Rotazioni, scatti fulminei, salti e atterraggi incredibili: il gioco può avere un impatto significativo sul corpo. Le scarpe Nike da pallacanestrobasksono dotate di un'ammortizzazione protettiva e reattiva lungo tutta la suola, per assorbire l'impatto con il terreno e sostenere i tuoi movimenti. Per una spinta propulsiva, indossa le scarpe da basket con la leggendaria unità Nike Air, che ti forniscono un supporto extra senza appesantirti. Domina il parquet grazie ai materiali flessibili, pensati per garantire un ritorno di energia e grande reattività.


Un grip senza pari


Progettiamo il battistrada delle scarpe da basket Nike basandoci sulle performance dei giocatori professionisti. Le suole con scanalature si piegano e si flettono in ogni direzione, offrendo una trazione eccellente. Sei alla ricerca di un paio di sneakers da basket ultraleggere, senza compromessi sulla stabilità? Scegli un modello con intagli strategici. E grazie alla resistente costruzione in gomma, le tue scarpe da basket ti accompagneranno a lungo.


Scarpe da basket per bambini e ragazzi


Noi di Nike crediamo che i giovani sportivi e le giovani sportive meritino lo stesso abbigliamento di qualità riservato ai loro campioni preferiti. Ecco perché realizziamo le scarpe da pallacanestro per bambini e ragazzi con i medesimi materiali e dettagli tecnici presenti nella nostra gamma per adulti, offrendo loro il sostegno di cui hanno bisogno per perfezionare le abilità in campo. C'è proprio tutto, dal battistrada aderente all'ammortizzazione e alle tomaie leggere. E dato che i piccoli atleti amano ispirarsi ai professionisti, non mancano modelli dedicati ad alcuni dei campioni più iconici del basket.


Insieme per il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Inoltre, realizziamo capi di abbigliamento con filati di qualità riciclati da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Vuoi unirti a noi? Scegli le scarpe da basket Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili.