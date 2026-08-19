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Pantaloncini NBA da basket

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KD x NOCTA Shorts 2-in-1 Nike - Uomo
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DNA Nike
DNA Nike Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
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San Antonio Spurs Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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Nike DNA Academy Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
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A'ja Wilson Shorts da basket Dri-FIT
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Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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Nike Classic Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo
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Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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Ja
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Kobe Shorts da basket Dri-FIT – Uomo
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Nike Standard Issue Shorts da basket in fleece Therma-FIT 35,5 cm – Uomo
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Dallas Mavericks Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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Boston Celtics Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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A'ja Wilson Shorts da basket 10 cm Dri-FIT – Donna
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DNA Nike Shorts da basket 13 cm – Ragazzo/a
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Nike Standard Issue Shorts da basket Dri-FIT 15 cm Dri-FIT – Uomo
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Chicago Bulls Icon Edition Shorts Swingman Nike NBA - Uomo
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Nike Standard Issue Shorts da basket 20 cm in fleece French Terry con Dri-FIT – Uomo
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Nike Essential Shorts da basket in mesh Dri-FIT – Donna
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Pantaloncini da basket: tecnologia da grandi campioni

I pantaloncini da basket Nike sono progettati per andare sempre a segno. Hai tutto quello che ti serve per dare il massimo, dai tessuti flessibili che si muovono con te alle texture traspiranti. Inoltre, grazie all'ampia gamma di colori e vestibilità, puoi trovare lo stile più adatto alla tua personalità. Esplora le tonalità vivaci per farti notare sul parquet oppure vai sul sicuro con le tinte neutre, semplicissime da abbinare al tuo guardaroba. Non possono ovviamente mancare gli shorts da basket con lo stemma della tua squadra del cuore, per sentirti proprio come i tuoi eroi sportivi. I pantaloncini da basket lunghi forniscono una copertura extra, mentre quelli corti donano una sensazione di leggerezza assoluta. Ogni modello è poi completato dall'iconico Swoosh Nike, il nostro inconfondibile sigillo di qualità.

Cosa distingue i pantaloncini da basket Nike? Prima di tutto i tessuti all'avanguardia, che abbiamo creato appositamente per sostenere le tue performance. La struttura leggera e stretch ti consente di muoverti in totale libertà, gli spacchetti sul bordo e la vita elastica accentuano ulteriormente il comfort. E poi c'è l'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle e lo disperde sulla superficie del materiale, facendolo asciugare rapidamente. Gli inserti in mesh e i dettagli di ventilazione lasciano circolare l'aria, per una freschezza insuperabile. Cerca anche i modelli con tasche laterali per custodire i tuoi oggetti personali.

Prenderci cura della Terra è il nostro obiettivo più importante. Ecco perché, dove possibile, realizziamo abbigliamento e scarpe con materiali più sostenibili. Nella collezione di shorts da basket trovi capi realizzati con almeno il 50% di fibre riciclate, come il poliestere e il nylon ricavati da vecchie bottiglie in plastica, tappeti e reti da pesca. Fa tutto parte del programma Nike Move to Zero, il nostro percorso verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro ambizioso traguardo, ma siamo sulla buona strada. Per unirti a noi, scegli i pantaloncini da basket corti o lunghi contrassegnati dall'etichetta Materiali Sostenibili.