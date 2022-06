Il segreto di una pausa efficace

Ferie. Vacanze. Pausa. Basta leggere queste parole per sentirsi un po' più felici. E non c'è da meravigliarsi. In un momento in cui il livello di stress è ai suoi massimi, abbiamo davvero voglia di un po' di tempo per rilassarci e ricaricarci, consapevoli di averne bisogno per inseguire i nostri obiettivi con una rinnovata energia e fare progressi a lungo termine.



Il problema? Un approccio "tutto o niente". Troppo spesso una meritata pausa diventa un vero e proprio abbandono: pochi giorni di riposo si trasformano in un mese senza allenamenti, un weekend fuori città finisce per rovinare un programma nutrizionale ben consolidato, una o due settimane di assenza da scuola o dal lavoro ci fanno tremare all'idea di riaccendere il computer, anche se ciò che facciamo ci piace.



Il motivo per cui è così difficile tornare ai propri impegni è che si tende a considerare la "pausa" come un periodo in cui non si fa assolutamente nulla, come spiega Michelle Cleere, PhD, psicologa della prestazione che segue atleti di alto livello, musicisti professionisti e dirigenti d'azienda. "La società in cui viviamo ci spinge a pensare che ci siano solo due opzioni: dare il massimo o non sforzarsi affatto", afferma Cleere. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno, invece, è un po' di flessibilità.



Proprio come dare sempre il 100% può portare allo stremo, abbandonare tutte le abitudini sane durante i momenti di pausa può azzerare ogni buona intenzione e portare al fallimento. È quanto sostiene Nicole Detling, PhD, mental-performance coach e specialista in psicologia sportiva che si occupa di atleti olimpionici e amatoriali: "L'essere umano ha una naturale predisposizione per la costanza e la routine". Anche pochi giorni di cattiva alimentazione, inattività, interruzione dello studio o del lavoro possono creare un'abitudine mentale che poi si trasforma nella nuova normalità. Per quale ragione? "Per la nostra mente, è molto più semplice ripetere che ricominciare ogni volta da capo", afferma Detling.