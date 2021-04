Come sviluppare fiducia in se stessi

1. Mostra sicurezza.



Secondo una revisione condotta su 55 studi, stare in piedi o a sedere con la schiena dritta basta a farci sentire più forti, più in gamba e meno in soggezione, così come assumere la cosiddetta "power pose", ossia spalle indietro, petto leggermente in fuori, mento alto e contatto visivo. Un po' come ci dicevano da piccoli, insomma. Kelley Kitley, assistente sociale certificata e psicoterapeuta di Chicago specializzata in ansia e depressione, afferma: "Una postura scomposta o curva può provocare problemi alla respirazione e farci sentire indolenti o piccoli. Da un punto di vista psicologico, trasmette un senso di inferiorità".



Anche il modo in cui ti vesti può fare la sua parte. Goodnight ti invita a domandarti cosa indosseresti se ti sentissi già una persona sicura di te. Anche a costo di cedere a un capriccio e fare acquisti prima ancora di ottenere un lavoro o investire in attrezzatura da trekking prima ancora di aver mai visto un sentiero. La ricerca suggerisce che l'outfit giusto può aiutarti a vederti sotto una luce migliore. Questo, secondo Kitley, può farti entrare nella mentalità giusta per avere successo.

2. Rischia.



Kitley ricorda: "Assumersi dei rischi aiuta a sviluppare la fiducia in sé". Quando esci dalla tua zona di comfort e capisci che tutto sommato non ti trovi male, acquisisci maggiore sicurezza nelle tue capacità. Secondo l'assistente sociale, questo metodo si può applicare a qualsiasi aspetto della vita.



Un modo semplice per iniziare a prendersi dei piccoli rischi è iniziare una conversazione con uno sconosciuto in un momento in cui ti piacerebbe parlare con qualcuno. Sebbene la posta in gioco sia bassa (nel peggiore dei casi, ti guarderà in modo strano), devi comunque esporti un minimo. In cambio, potresti ottenere maggiore fiducia nella tua capacità di stabilire relazioni umane.



Kitley e Goodnight suggeriscono di fare complimenti semplici e sinceri alle persone che vedi tutti i giorni, in palestra, in ascensore. Goodnight spiega: "Pensa a ciò che apprezzi delle persone che ti circondano: questo renderà più spontanei e naturali i complimenti che può capitarti di fare nelle relazioni quotidiane. Puoi approfittare anche di un semplice sorriso o di un incrocio di sguardi per fare un complimento".





3. Metti nero su bianco.



Alimenta la tua autostima annotando esempi di obiettivi raggiunti nel passato. Kitley spiega: "È la prova che hai già affrontato situazioni difficili e rappresenta un'ottima base su cui lavorare". Tieni l'elenco bene in vista, magari sullo specchio del bagno o nell'angolo della cucina dove prepari il caffè. Puoi anche impostarlo come sfondo del tuo smartphone.



Annota anche le tue nuove conquiste. Ogni settimana, aggiungi una o due cose che ti sono riuscite davvero bene, soprattutto in momenti difficili, come portare a termine un progetto nella settimana delle finali o completare un workout HIIT dopo una notte in bianco. Secondo Kitley, una lista è un mezzo tangibile per monitorare i tuoi successi e avere prova dei progressi che stai facendo. Ti ricorderà che sei in grado di rialzarti e andare avanti anche dopo un fallimento. Kitley continua: "Avere davanti agli occhi un elenco di quanto sei in grado di fare ti dimostra che puoi contare su di te più di quanto tu creda e diventa un'ulteriore motivo di orgoglio che ti spinge a rischiare di più, uscire dalla tua zona di comfort e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi".







Presto, diventerai una persona sicura delle proprie capacità. Ne siamo convinti.