Cinque semplici modi per mangiare più sano

Come forse già sai, la masticazione scompone il cibo in parti più piccole che vengono digerite più facilmente. Quello che forse non sai, però, è che masticando lentamente e bene previeni il rischio di indigestione, permetti ai nutrienti di essere assorbiti meglio e apprezzi di più ciò che stai mangiando. Se hai l'abitudine di mangiare in fretta, prova a posare la forchetta tra un boccone e l'altro, a mangiare con la mano non dominante, a usare le bacchette o a trasformare il pasto in un esercizio di mindfulness, concentrandoti su ciascun boccone.