Cos'è il burnout e come prevenirlo, secondo la Dr. Christina Maslach

Il carico di lavoro aumenta senza sosta e spesso ai lavoratori non viene fornito il sostegno di cui hanno bisogno. Non c'è da stupirsi, quindi, se il "burnout" è un fenomeno sempre più comune. Ce lo spiega Christina Maslach, PhD, docente di psicologia presso la University of California, a Berkeley, nonché pioniera nel campo della ricerca sulla sindrome da burnout. In questo episodio di Trained, si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per illustrare tutto ciò che c'è da sapere sul burnout e farci capire le potenzialità delle giornate dedicate alla salute mentale. Ma, soprattutto, offre una via d'uscita, delineando sei principi per un luogo di lavoro salutare. Attingendo alla ricerca decennale della dott.ssa Maslach, tutti possiamo imparare a cambiare in meglio il nostro ambiente lavorativo.