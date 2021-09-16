L'atleta di CrossFit Logan Aldridge può aiutare tutti a rafforzare la propria autostima

Podcast Trained: Supera le aspettative con Logan Aldridge
Coaching
Non credi che sia il momento di eliminare le parole "non posso" dal tuo vocabolario? Questo il consiglio di Logan Aldridge, atleta di CrossFit e terzo Fittest One-Armed Man on Earth.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Raramente un incidente rovinoso segna la vita in senso buono. Eppure per Logan Aldridge, professionista di CrossFit e atleta Nike, aver perso il braccio sinistro su una barca da wakeboard all'età di 13 anni non è solo "la cosa migliore" che gli sia mai capitata, ma anche l'ispirazione dietro il suo scopo: aiutare gli altri ad acquisire sicurezza. Per iniziare la nona stagione di Trained, il cofondatore della società di attrezzature adattive All Things Adaptive e training director presso l'Adaptive Training Academy condivide con la nuova presentatrice, Jaclyn Byrer, il percorso mentale e fisico che lo ha aiutato a conquistare il terzo posto come Fittest One-Armed Man on Earth. Racconta inoltre delle quattro parole pronunciate da sua madre che hanno cambiato la sua prospettiva, del grande senso dell'umorismo che continua a farlo sorridere e della regola dei cinque secondi a cui si affida per prendere decisioni. Indipendentemente dal nostro corpo, dalle nostre capacità o dallo sport che pratichiamo, le sue conoscenze e il suo atteggiamento intraprendente possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, una ripetizione alla volta.
"Pensavo che, a questa età, sarei stato un atleta professionista di successo in tutt'altro modo. Ma ho subito questo incidente e mi sono detto: "Ok. È successo. È solo un braccio. Andiamo avanti."
Logan Aldridge
atleta di CrossFit, cofondatore di All Things Adaptive e training director presso Adaptive Training Academy
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.