L'atleta di CrossFit Logan Aldridge può aiutare tutti a rafforzare la propria autostima

Raramente un incidente rovinoso segna la vita in senso buono. Eppure per Logan Aldridge, professionista di CrossFit e atleta Nike, aver perso il braccio sinistro su una barca da wakeboard all'età di 13 anni non è solo "la cosa migliore" che gli sia mai capitata, ma anche l'ispirazione dietro il suo scopo: aiutare gli altri ad acquisire sicurezza. Per iniziare la nona stagione di Trained, il cofondatore della società di attrezzature adattive All Things Adaptive e training director presso l'Adaptive Training Academy condivide con la nuova presentatrice, Jaclyn Byrer, il percorso mentale e fisico che lo ha aiutato a conquistare il terzo posto come Fittest One-Armed Man on Earth. Racconta inoltre delle quattro parole pronunciate da sua madre che hanno cambiato la sua prospettiva, del grande senso dell'umorismo che continua a farlo sorridere e della regola dei cinque secondi a cui si affida per prendere decisioni. Indipendentemente dal nostro corpo, dalle nostre capacità o dallo sport che pratichiamo, le sue conoscenze e il suo atteggiamento intraprendente possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, una ripetizione alla volta.