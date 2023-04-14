I dietologi certificati consigliano questi alimenti per favorire il recupero muscolare

Come raccomanda Mangieri, nei pasti o negli spuntini di recupero gli atleti dovrebbero consumare un misto di carboidrati e proteine. I carboidrati ricostituiscono le scorte di glicogeno, utile negli allenamenti sia di durata sia di resistenza. Mangieri aggiunge inoltre che i carboidrati sono il nutriente più importante per il recupero muscolare.

Ad esempio, uno studio del 2021 svolto su piccola scala ha esaminato 323 atleti amatoriali al termine di una corsa su strada di 15 chilometri: da qui è emerso che chi aveva assunto una bevanda placebo a base di carboidrati per tre giorni consecutivi dopo la gara aveva sofferto meno di dolori muscolari rispetto a chi aveva invece consumato un integratore a base di proteine del latte.

Detto questo, il consumo di proteine è fondamentale anche per il recupero muscolare, ma soprattutto dopo un allenamento di resistenza. Secondo uno studio pubblicato nel 2017 su un numero della rivista Nutrients, l'assunzione di proteine aiuta a massimizzare la sintesi proteica muscolare, che permette ai muscoli di crescere. Lo studio ha anche evidenziato che il consumo di proteine dopo l'esercizio fisico può ridurre le sensazioni di dolore muscolare post-allenamento. Stando alla National Academy of Sports Medicine (NASM), per massimizzare la sintesi delle proteine muscolari è consigliabile assumere uno o due piccoli pasti ricchi di proteine entro tre ore da una sessione di allenamento per la forza.

"Aggiungere o meno una quota di grassi allo spuntino o al pasto di recupero dipende dalla situazione personale e dagli obiettivi specifici", ha proseguito Mangieri. Secondo la NASM, i grassi aiutano a ridurre l'infiammazione, forniscono energia e migliorano il recupero, ma, sottolinea Mangieri "possono anche rallentare la digestione". "Quindi, per ricaricarti rapidamente, il pasto di recupero dovrebbe essere a basso contenuto di grassi", ha affermato.

Se però hai concluso l'attività fisica prevista per la giornata, e non hai in programma un altro allenamento intenso la mattina seguente, puoi anche scegliere un pasto equilibrato che contenga carboidrati, proteine e una parte di grassi.