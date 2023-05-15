Tre benefici delle carote per la salute, secondo dietologi certificati

Un altro motivo per consumare cibi ricchi di vitamina A, come le carote, è che questo nutriente apporta enormi benefici al sistema immunitario. Pensa che un secolo fa, la vitamina A veniva chiamata "vitamina antinfettiva" in virtù dei suoi effetti sul sistema immunitario. È bene specificare che una porzione da 64 grammi di carote crude contiene il 50% del fabbisogno giornaliero di vitamina A di un uomo e il 60% di quello di una donna.

Secondo una revisione pubblicata in un numero del 2018 del Journal of Clinical Medicine, la vitamina A è parte integrante dello strato di muco del sistema respiratorio e del tratto digerente. Potrà sembrarti disgustoso, ma il muco è un elemento fondamentale nella difesa del corpo contro batteri e virus nocivi.

Inoltre, la vitamina A è indispensabile per il sostegno del cosiddetto sistema immunitario innato. Il sistema immunitario innato è la prima risposta del corpo a una sostanza dannosa. È un po' come se fosse il buttafuori dell'organismo, che tiene all'esterno ogni fonte di pericolo.