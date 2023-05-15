Tre benefici delle carote per la salute, secondo dietologi certificati

Carote e tre benefici per la salute, secondo una dietologa certificata
Alimentazione
Questa verdura comune può contribuire a ridurre le infiammazioni e a rafforzare il sistema immunitario.
Ricche di nutrienti ottimi per la salute, le carote non fanno bene solo alla vista, ma offrono una miriade di benefici: consumate regolarmente contribuiscono anche al sostegno del sistema immunitario e aiutano a prevenire le infiammazioni croniche.
Esistono molte varietà cromatiche di carote, ognuna delle quali offre vantaggi specifici per la salute. Quelle arancioni, ad esempio, sono una buona fonte di vitamina A e contengono beta-carotene (un precursore della vitamina A), potenti antiossidanti e fibre. Questi nutrienti aiutano a ridurre le infiammazioni, sostengono il sistema immunitario e migliorano la salute del tratto intestinale.
Non esiste un modo giusto o sbagliato di consumare le carote, che si prestano a innumerevoli preparazioni: puoi mangiarle crude, cotte al forno, sotto forma di vellutata, frullate e persino disidratate, gustandole come vere e proprie chips salutari.
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Carote e tre benefici per la salute
1.Possono ridurre le infiammazioni
Prima di illustrare il ruolo delle carote in questo ambito, va premesso che nessun alimento, da solo, può ridurre le infiammazioni. La prevenzione delle infiammazioni croniche è un meccanismo influenzato da molti fattori, tra cui la dieta, l'esercizio fisico e alcuni elementi dello stile di vita (il fumo, per esempio, non aiuta).
Nelle carote è presente un nutriente, responsabile sia della pigmentazione arancione di alcuni di questi ortaggi sia delle loro capacità antiossidanti: il beta-carotene. In che modo il beta-carotene aiuta a difendere dalle infiammazioni? Gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi e, di conseguenza, diminuiscono le infiammazioni.
I radicali liberi sono molecole dannose che possono accumularsi nelle cellule compromettendo DNA e vitamine vitali per l'organismo. Se non viene contrastato, nel tempo questo danno può portare a un maggiore rischio di sviluppare malattie croniche, come il cancro e i disturbi cardiaci.
La vitamina A può essere assunta direttamente dagli alimenti (prevalentemente di origine animale), oppure sintetizzata nell'organismo per mezzo di molecole come il beta-carotene, un precursore della vitamina A.
Un altro vantaggio della vitamina A? Ha effetti positivi sul sistema immunitario che, quando è in salute, combatte rapidamente le infiammazioni, diminuendo il rischio che diventino croniche.
2.Promuovono il benessere del sistema immunitario
Un altro motivo per consumare cibi ricchi di vitamina A, come le carote, è che questo nutriente apporta enormi benefici al sistema immunitario. Pensa che un secolo fa, la vitamina A veniva chiamata "vitamina antinfettiva" in virtù dei suoi effetti sul sistema immunitario. È bene specificare che una porzione da 64 grammi di carote crude contiene il 50% del fabbisogno giornaliero di vitamina A di un uomo e il 60% di quello di una donna.
Secondo una revisione pubblicata in un numero del 2018 del Journal of Clinical Medicine, la vitamina A è parte integrante dello strato di muco del sistema respiratorio e del tratto digerente. Potrà sembrarti disgustoso, ma il muco è un elemento fondamentale nella difesa del corpo contro batteri e virus nocivi.
Inoltre, la vitamina A è indispensabile per il sostegno del cosiddetto sistema immunitario innato. Il sistema immunitario innato è la prima risposta del corpo a una sostanza dannosa. È un po' come se fosse il buttafuori dell'organismo, che tiene all'esterno ogni fonte di pericolo.
3.Sono una buona fonte di fibre
Le fibre sono un nutriente importante, che si trova principalmente nella frutta, nella verdura, nella frutta a guscio, nei semi e nei cereali integrali. Per soddisfare il fabbisogno giornaliero di fibre, devi seguire una dieta equilibrata.
Secondo un articolo pubblicato in un numero del 2022 di The BJM, gran parte della popolazione mondiale non assume adeguate quantità di fibre. C'è anche da dire, però, che le quantità consigliate di questo nutriente non sono esattamente uguali in tutto il mondo.
In America, per rimanere in buona salute e prevenire l'insorgenza di malattie croniche, la Academy of Nutrition and Dietetics raccomanda l'assunzione di 25 grammi di fibre per le donne adulte e di 38 grammi per gli uomini adulti.
Un articolo, pubblicato in un numero del 2017 dell'American Journal of Lifestyle Medicine, ha rilevato che solo il 5% degli adulti e dei bambini americani soddisfano il proprio fabbisogno giornaliero di fibre. Questo nutriente svolge un ruolo importante nella digestione, poiché previene la costipazione, regola la glicemia e abbassa i livelli di colesterolo LDL. E le carote contengono una buona quantità di fibre.
In 128 grammi di carote a pezzettini si trovano 4 grammi circa di fibre, più o meno la stessa quantità presente in 234 grammi di farina d'avena cotta. Il vantaggio? Per quella quantità di fibre, le carote apportano quasi metà dei carboidrati rispetto alla farina d'avena.
Le carote grattugiate sono una buona fonte di fibre; le puoi aggiungere ai frullati, a un piatto unico cotto al forno oppure mangiarle come snack accompagnate dalla tua salsa preferita.
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Per concludere
Prima di inserire le carote a ogni pasto, c'è qualcosa che devi sapere. Il beta-carotene e la vitamina A sono molecole liposolubili e vanno quindi assunte insieme a una fonte di grassi per essere assorbite in modo adeguato. A seconda del piatto che intendi preparare, l'olio d'oliva, il guacamole e il latte di cocco sono ottime fonti di grasso da abbinare a questo ortaggio.
Testi a cura di Sydney Greene, M.S., R.D.N.