La migliore bevanda post-allenamento per favorire il recupero, secondo gli esperti

Assumere sostanze nutritive subito dopo un allenamento intenso ti aiuta a fare il pieno di energie e a preparare il tuo organismo, anche se non del tutto, agli allenamenti successivi. Questo è uno dei motivi per cui è importante conciliare allenamento e bevande che aiutano a favorire il recupero.

"Dopo un allenamento, il recupero è fondamentale per reintegrare le riserve di glicogeno e riparare quelle lesioni microscopiche che gli esercizi provocano ai tessuti muscolari", afferma Marissa Miller, A.C.E. C.P.T., con diploma in alimentazione a base vegetale conseguito presso il T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies della Cornell University. Il glicogeno è una riserva di glucosio e carboidrati, nonché la principale fonte di energia per l'organismo.

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Dopo aver espulso elettroliti essenziali attraverso la sudorazione, è importante fare il pieno di bevande e alimenti nutritivi, per "favorire la forza e la crescita muscolare dell'organismo e ridurre al contempo il rischio di dolore muscolare a insorgenza ritardata", spiega Miller.

Prima di mostrarti la migliore bevanda per il recupero consigliata dagli esperti, ecco qualche informazione importante sulla reidratazione.