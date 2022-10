Il sollevamento pesi può arrestare la crescita? La risposta degli esperti

Nel 2009, la National Strength and Conditioning Association ha pubblicato un documento di posizione sulla questione dei giovani e il training di forza, che non è più stato aggiornato. Il documento afferma: "La ricerca indica sempre più che il training di resistenza può offrire vantaggi unici per bambini e adolescenti, a patto che sia prescritto e supervisionato in maniera adeguata. L'approvazione qualificata del training di resistenza dei giovani da parte di organizzazioni mediche, di fitness e sportive sta diventando universale".

Il documento si conclude definendo obsolete le preoccupazioni circa il training di resistenza dei giovani e affermando che ora sono disponibili informazioni sufficienti per sostenerne la pratica, purché il training segua linee guida adeguate all'età.

Gli studi emersi dopo la pubblicazione di tali linee guida confermano la sicurezza del training di forza per i giovani. Ad esempio, da un rapporto clinico del 2020 redatto dall'American Academy of Pediatrics risulta che i programmi di allenamento di resistenza correttamente progettati non hanno alcun effetto negativo evidente sulla crescita lineare, sulla salute delle placche di crescita o sul sistema cardiovascolare di bambini e adolescenti.

Una revisione della letteratura scientifica pubblicata in un'edizione del 2016 di Frontiers in Physiology ha riscontrato che il training di resistenza svolto da giovani atleti fornisce vantaggi a lungo termine per salute e prestazioni atletiche, perché determina un adattamento neuromuscolare.

Da un'altra revisione, pubblicata in un'edizione del 2009 di Sports Health, emerge che le lesioni legate al training di forza dei giovani partecipanti sono state principalmente causate da un uso errato dell'attrezzatura, da pesi non adeguati, da una tecnica scorretta o dalla mancanza di supervisione qualificata da parte di un adulto, piuttosto che dal sollevamento in sé.

Come ha sottolineato Mack, sempre più atlete vengono incoraggiate a intraprendere l'allenamento di resistenza, e per un valido motivo. In particolare, le rotture del legamento crociato anteriore sono più comuni nelle atlete, perché la struttura delle loro articolazioni del ginocchio è diversa da quella dei maschi e le espone a un rischio maggiore. Secondo la Johns Hopkins Medicine, una massa muscolare ridotta nelle gambe può aumentare tale rischio. Ecco perché il lavoro sulla forza può offrire una maggiore protezione.