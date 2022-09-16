Il sollevamento pesi può arrestare la crescita? La risposta degli esperti

È ampiamente dimostrato che dedicarsi allo sport in giovane età può innescare abitudini di fitness durature e costanti, aumentare la fiducia in se stessi e persino infondere un senso di empatia e resilienza. Sebbene l'impegno nell'atletica fin dalla più tenera età offra una serie di vantaggi, è importante tenere a mente la salute generale. Su tale argomento si apre un vecchio dibattito: il sollevamento pesi blocca la crescita di bambini e adolescenti?

La risposta breve è no. Ci sono però alcuni aspetti da tenere presente per gli adolescenti che desiderano cominciare il training con pesi, secondo Carol Mack, dottoressa in fisioterapia e trainer di forza e preparazione fisica.

"Non esistono prove che il sollevamento pesi blocchi la crescita", afferma Mack. "In realtà, il training di resistenza può creare coordinazione e forza nei giovani atleti. Oggi, inoltre, le atlete vengono spronate a sollevare pesi in giovane età per favorire la prevenzione delle lesioni. Detto ciò, è importante che questa fascia di popolazione sviluppi una tecnica adeguata, prima di aggiungere peso o resistenza ai movimenti".