I vantaggi del succo di cocomero, secondo dietologhe certificate

Il cocomero contiene anche un antiossidante chiamato licopene, responsabile del colore rossastro della polpa.

Dineen afferma: "Gli antiossidanti sono molecole amiche della salute, che interagiscono in modo sicuro con i radicali liberi, neutralizzandoli e inibendone la capacità di causare danno alle cellule". La dietologa spiega che il licopene è biodisponibile nel cocomero fresco e aggiunge: "Alcuni dati da studi epidemiologici suggeriscono che il licopene può migliorare i lipidi nel sangue e la pressione sanguigna". Il concetto di "biodisponibilità" si lega a quello di assorbimento di una sostanza da parte del corpo: in questo caso, il licopene può essere assorbito dal corpo quando mangi il cocomero.

Alcune componenti del cocomero possono anche aiutare ad abbassare la pressione del sangue. La citrullina che si trova nel cocomero viene trasformata nel corpo in un aminoacido chiamato arginina, che contribuisce alla sintesi del monossido di azoto che, a sua volta, come afferma Dineen: "Agisce come vasodilatatore e aiuta a diminuire la pressione sanguigna". Dineen afferma che la citrullina è contenuta in tutto il cocomero, con concentrazione maggiore nell'albedo (la parte bianca della buccia). Fortunatamente, la maggior parte dei succhi di cocomero in commercio è prodotta spremendo a freddo sia la polpa che questa parte della buccia.