Snack ad alto contenuto proteico da mangiare dopo un allenamento approvati dai dietologi

Le proteine in polvere, in particolare quelle del siero del latte, sono la scelta più veloce e comune. Sono veloci da utilizzare e facilmente trasportabili: ti basta aggiungerle all'acqua o al latte per poter consumare da 15 a 30 grammi di proteine (a seconda del marchio) ovunque ti trovi.

Alcuni altri esempi di spuntini proteici veloci:

Uova sode

Affettati

Yogurt greco

Bastoncini di formaggio

Tonno in scatola

Carne essiccata

La porzione dello spuntino proteico dipende dalla quota complessiva di proteine che si desidera assumere in un giorno. Per esempio, a chi pratica yoga a intensità moderata potrebbero bastare meno di 20 grammi di proteine, l'equivalente di due uova sode. Mentre chi ha appena fatto un'ora di sollevamento pesi probabilmente avrà bisogno di 20 grammi o più di proteine, che potrà assumere con una porzione di yogurt greco con noci e un uovo sodo.

Per i vegani, invece, può essere più difficile trovare snack ad alto contenuto proteico. Molte opzioni di proteine vegane, come semi, legumi, noci e cereali integrali, non sono complete, cioè non contengono tutti i nove aminoacidi essenziali. Ma chi segue uno stile di vita vegano può comunque raggiungere facilmente la propria quota proteica ideale. Combinando due diverse proteine incomplete, è possibile assumere tutti gli aminoacidi necessari per la riparazione muscolare. Un esempio? Immagina di spalmare della crema di arachidi su una fetta di pane integrale. Insieme, questi due alimenti possono fornire fra i 12 e i 15 grammi di proteine.

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Uno spuntino ad alto contenuto proteico può essere importante dopo l'esercizio, ma le proteine non devono necessariamente essere l'unico macronutriente da ricercare: anche grassi e carboidrati sono fondamentali per il recupero. Un articolo del 2010 del Journal of Sports and Medicine ha esaminato il tipo di alimenti consumati dopo l'allenamento e il loro effetto sulla crescita muscolare e sulla creazione di glicogeno (combustibile di riserva che viene immagazzinato nei muscoli per l'attività fisica).

Per chi pratica sport di resistenza (corsa a lunga distanza, ciclismo e nuoto) o preferisce l'allenamento con pesi e brevi sessioni di cardio in palestra, assumere carboidrati e proteine è particolarmente utile per promuovere sia il recupero che la crescita muscolare. Un modo semplice per unire proteine e carboidrati è optare per un frullato con frutta e proteine in polvere, yogurt greco con frutta o metà panino al tacchino.

Come sempre, è opportuno rivolgersi a un dietista per ottenere una dieta adatta alle proprie esigenze.