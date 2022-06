Cosa sono gli elettroliti? E ne hai davvero bisogno?

Gli elettroliti sono minerali essenziali che contribuiscono a mantenere il giusto equilibrio di acqua nel corpo, secondo quanto afferma Marisa Michael, RDN, specialista certificata in alimentazione sportiva e proprietaria di Real Nutrition a Portland, Oregon. Sono quindi sostanze importanti, se consideriamo che circa il 60% del peso corporeo di una persona adulta è costituito da acqua, sostiene Michael.

Tutto quel liquido non fluisce semplicemente all'interno del corpo come se fosse in una vasca da bagno. Al contrario, è continuamente al lavoro per svolgere alcune funzioni fondamentali, come regolare la temperatura corporea, proteggere le articolazioni e trasportare le sostanze nutrienti da un punto all'altro. Come fa l'acqua a sapere dove andare per svolgere tutti questi compiti? Elettroliti.

"Gli elettroliti attirano le molecole d'acqua e sono necessari per il mantenimento dei fluidi corporei, per la contrazione muscolare e per il funzionamento del sistema nervoso", aggiunge Michael.

Ecco i sette elettroliti che dirigono l'orchestra e alcune delle loro funzioni principali:

· Sodio: regola la pressione sanguigna

· Potassio: favorisce la contrazione muscolare, regola gli impulsi nervosi

· Calcio: importante per ossa e denti, favorisce la coagulazione del sangue

· Bicarbonato: favorisce la funzionalità cardiaca

· Magnesio: regola i livelli di glucosio (zucchero) nel sangue, aumenta le difese immunitarie

· Cloruro: aiuta la digestione, equilibra acidità e alcalinità

· Fosforo: favorisce la crescita e la riparazione dei tessuti

Anche se si tende a sottolineare l'importanza degli elettroliti principalmente in relazione all'esercizio fisico, in realtà non sono degli stimolanti energetici come la caffeina. Sono fondamentali per garantire che ogni organo del corpo funzioni in modo corretto e questo è particolarmente importante per gli atleti, secondo quanto afferma Michael.

"Per gli atleti è essenziale reintegrare sia i liquidi che gli elettroliti, in particolare il sodio, dopo l'esercizio fisico", osserva.