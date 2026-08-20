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Sneakers e scarpe invernali: a prova di maltempo
Ottimizza i tuoi allenamenti durante la stagione fredda con le scarpe invernali Nike. Nella nostra collezione di sneakers invernali trovi quello di cui hai bisogno per qualsiasi attività fisica, dallo sprint in pista al jogging in città. Esplora i modelli resistenti, ideali per le corse all'aperto, e quelli flessibili pensati per le passeggiate più tranquille: ogni paio è realizzato con tecnologie avanzate, materiali di alta qualità e caratteristiche specifiche che favoriscono le tue prestazioni in ogni disciplina sportiva.
Protezione dalle intemperie
Le nostre sneakers e scarpe invernali garantiscono il livello di comfort e la resistenza che contraddistinguono da sempre i modelli Nike, grazie a dettagli tecnici, come gli inserti imbottiti e le fascette a strappo, che offrono un maggior sostegno. La nostra tecnologia GORE-TEX resistente all'acqua prevede sezioni interne che mantengono i piedi caldi e asciutti, anche in caso di pioggia intensa. La suola in gomma antitraccia fornisce una trazione elevata, i dettagli cuciti donano un tocco di stile e il motivo traforato sulla punta massimizza il flusso d'aria. Per una maggiore protezione dalla pioggia, prova le scarpe invernali con collare alto che tengono lontani gli schizzi, pur offrendo una flessibilità totale.
Sneakers invernali per corse senza pensieri
Affronta itinerari e gare nei giorni freddi e piovosi con la protezione eccezionale offerta dalle tomaie idrorepellenti e dalle robuste suole in gomma, che fanno defluire rapidamente l'acqua, evitando così di perdere la trazione e assicurando una maggiore aderenza sulle superfici bagnate. In questo modo i piedi rimangono asciutti e tu puoi concentrarti sui tratti più difficili o sulla prossima salita. Il design robusto si unisce alla leggerezza del materiale in mesh, che garantisce traspirabilità chilometro dopo chilometro. Se ti piace correre la mattina presto o la sera, scegli sneakers per l'inverno con elementi riflettenti che ti consentono di rimanere visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Scarpe da golf invernali per swing impeccabili
Cerchi un paio di scarpe per le tue partite sul green? Le scarpe da golf invernali Nike con suola aderente sono esattamente quello di cui hai bisogno, grazie all'intersuola in schiuma a tutta lunghezza che ti dà il massimo supporto per arrivare all'ultima buca nelle migliori condizioni. Se prevedi di trascorrere intere giornate in campo, scegli i modelli dotati di tomaia in mesh a doppio strato, leggeri e traspiranti, con un taglio basso che ti permette di muoverti liberamente mentre esegui qualsiasi movimento.
Trova il tuo stile ideale per la stagione fredda
Grazie alla nostra ampia gamma di sneakers e scarpe invernali, troverai sicuramente il paio adatto a te. Scegli un modello classico a taglio medio per una calzata sicura e confortevole, oppure scopri i design a taglio basso per la massima flessibilità. Le scarpe in pelle con battistrada robusto, perfette da indossare dopo un'escursione, sono resistenti ed esteticamente accattivanti, così come le versioni tradizionali ideali sia per lo sport che per le attività di tutti i giorni. Preferisci uno stile che si faccia notare? Esplora le nostre scarpe invernali in colori vivaci, che daranno un tocco grintoso al tuo outfit sportivo. Trovi anche modelli con l'etichetta Materiali sostenibili, realizzati con filati riciclati nell'ambito della campagna Nike Move to Zero, che ha l'obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio e la produzione di rifiuti.