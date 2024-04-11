Come abbinare i pantaloni cargo
Consigli di stile
Tutte le tasche che servono.
Tra tutti i trend degli anni Duemila tornati in auge, i pantaloni cargo sono senza dubbio tra i capi più versatili della moda da uomo e da donna.
Amati per le loro numerose tasche, questi pantaloni vantano un look casual e sono disponibili in tante versioni diverse, dai modelli ampi e grintosi a quelli aderenti e sportivi. Tuttavia, con così tante opzioni a disposizione, potresti avere difficoltà a scegliere gli abbinamenti giusti.
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Partiamo dalle basi: i pantaloni cargo donano un look utility al tuo outfit. Questa regola vale sempre, anche se non usi le tasche e le tieni vuote. Una volta capito questo aspetto, il resto diventa più semplice. T-shirt, felpe, giacche e maglioni oversize sono tutti grandi classici che si abbinano bene ai pantaloni cargo. Quando fa caldo, vanno bene anche un top corto o una canotta.
Per un'estetica ispirata al pragmatismo, puoi abbinare i pantaloni cargo a capi funzionali, come una giacca tecnica, e ad accessori come cappelli e occhiali da sole. In alternativa, puoi scegliere un outfit monocromatico o a blocchi di colore, in cui accostare due tonalità vivaci, come il verde brillante, il giallo chiaro, l'arancione mandarino o il lilla.
E se non hai paura di osare, abbina i pantaloni cargo a capi inaspettati, come una giacca con zip a metà lunghezza, un body con apertura o una borsa con tracolla a catena. Il risultato sarà un outfit più trendy e meno orientato alla praticità.
Per un look di grande impatto, i pantaloni cargo vanno abbinati con le scarpe giuste e Nike ha tutto ciò di cui hai bisogno, dai modelli da trail running colorati, alle scarpe sportive bianche, passando per icone come Air Jordan, Air Force 1 o Air Max. Anche le scarpe da skateboard, flessibili e traspiranti, possono aiutare a reinterpretare l'estetica cargo in un look più casual.
Continua a leggere per scoprire sette idee di outfit con i pantaloni cargo, da indossare per tutto l'anno e perfetti per chiunque, da chi ha sempre amato questi capi a chi li vuole provare per la prima volta.
Sette outfit con i pantaloni cargo da indossare ora
1. Sportivo e chic con un tocco di verde
I pantaloni cargo in verde militare sono un classico, vero? Forse anche troppo, specialmente se li abbini a una t-shirt semplice e a un paio di sneakers bianche classiche.
Per ribaltare le aspettative, scegli un total look monocromatico grintoso e vivace, in una sfumatura accesa di verde o giallo. I pantaloni cargo ampi e casual creano un contrasto interessante con l'audacia dei colori. Per la parte di sopra, un bra o una canotta donano equilibrio ai volumi. Completa il look con una giacca bomber leggera o con accessori super grintosi, come un paio di sneakers o una borsa tote in blocchi di colore.
2. Cargo sì, ma con stile
I pantaloni cargo sono confortevoli, casual e hanno tante tasche. Per dare un tocco di vitalità al tuo stile, prova un outfit a strati classico, con una canotta in tonalità neutre abbinata una camicia Oxford aperta. Ne risulterà un look fresco e cool.
Un paio di Air Jordan 1 Mid SE Craft in un colore complementare aggiunge un elemento di coesione e un tocco di stile causal. Per gli accessori, opta per un paio di occhiali da sole con una montatura sottile e in un colore coordinato: una piccola aggiunta, ma di grande effetto.
3. Ampio ed elegante
I pantaloni cargo neri sono super versatili, specialmente se sono a vita alta e hanno la gamba ampia con laccetti sugli orli, che ti permettono di personalizzarne la vestibilità, più ampia o più stretta in base alle tue necessità (ad esempio, se vuoi mettere in mostra le sneakers).
Sopra, una giacca tecnica con tessuto antistrappo esalta l'estetica utility, da abbinare a una t-shirt corta ampia per un effetto ancora più grintoso. Una sneaker colorata, come Nike Air Max 97 By You, farà leva sul fattore nostalgia, mentre una borsa a tracolla in nylon aggiunge un elemento allo stesso tempo raffinato e sportivo.
4. Classico, comodo, cool
Se lavori da casa, o hai in mente un weekend fuori porta, con un paio di pratici pantaloni cargo verdi in nylon antistrappo vai sul sicuro. Una felpa con cappuccio grigia offre comfort e stile classico, mentre un paio di calze da casa trapuntate regalano quella morbidezza in più, ideale quando vuoi solo rilassarti. Devi uscire per prendere da mangiare da asporto? Infila un paio di scarpe comode, come delle sneakers da running bianche. Ciliegina sulla torta: un paio di occhiali da sole in stile aviatore, raffinati e intramontabili.
5. Vita ampia o stretta, la scelta è tua
I pantaloni cargo si prestano a comporre outfit coordinati, ad esempio insieme a una giacca con zip a un quarto, come in questo caso. I blocchi di colore sono perfetti per i momenti di relax, specialmente se costruisci il look a partire da uno strato base interessante, come un body con apertura.
Inoltre, questi specifici pantaloni cargo presentano una coulisse in vita, che permette di personalizzare la vestibilità. Accessori semplici come le sneakers Nike Air Force 1 '07 e degli eleganti occhiali da sole neri completano e impreziosiscono il look.
6. Due look in uno: pantaloni cargo convertibili
Per uno stile semplice, scegli degli accessori in colori neutri ispirati allo skateboard, adatti per una passeggiata in città e per mostrare i tuoi trick allo skate park. E il bello è che puoi togliere parte della gamba per trasformare i pantaloni in shorts. Prova ad abbinare una t-shirt bianca a manica lunga, delle calze di media lunghezza, un paio di sneakers in tela e pelle scamosciata e un cappello da baseball.
7. Gioca con le proporzioni
Di sicuro, dei pantaloni cargo con gamba ampia non passano inosservati. Per farli risaltare ancora di più, ti consigliamo di abbinarli a capi in tonalità neutre, come una t-shirt oversize e un paio di sneakers alte. Infine, aggiungi un marsupio, che rafforza l'estetica funzionale del look e dona una praticità concreta per le giornate in cui esci a fare un giro. Consiglio: per un effetto ancora più cool, indossa capi dalle proporzioni oversize.
Testo di Laura Lajiness Kaupke