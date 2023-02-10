Scopri tante idee per outfit monocromatici Nike

Scopri queste idee per outfit monocromatici Nike
Consigli di stile
Dai colori abbinati nascono look grintosi da sfoggiare in palestra e non solo.
Gli outfit monocromatici sono allo stesso tempo d'impatto e semplici da creare. Quando hai poco tempo oppure vuoi massimizzare il potenziale del tuo guardaroba, abbinare capi della stessa famiglia cromatica ti permette di giocare con altri aspetti del look, come le texture o le silhouette.
Nike offre un'ampia gamma di capi adatti a ogni situazione e che possono essere abbinati come preferisci per creare diversi outfit monocromatici dallo stile sempre vincente.
Qui sotto, troverai alcuni suggerimenti su come abbinare questi classici Nike.
1. Bra e leggings monocromatici
Ricorda che anche l'allenamento è un'occasione valida per vestirsi bene. Vuoi un consiglio? Prova ad abbinare un bra e un paio di leggings a vita media o alta. Per far risaltare al massimo il colore, cerca un bra con bordo che arriva sotto la gabbia toracica. La maggiore copertura donerà più vivacità al tuo outfit.
2. Felpa con cappuccio e pantaloni tuta monocromatici
Le tute possono essere indossate come set coordinati. E sono comode, è vero; però diciamocelo, un look tono su tono grigio o nero non è proprio il massimo. Per donare una sferzata di energia al look, cerca un outfit monocromatico in tonalità inaspettate come il Canyon Rust, un tipo di rosa tenue.
I capi in fleece Nike Solo Swoosh sono disponibili in molti colori diversi per aiutarti a trovare qualcosa che rispecchi il tuo stile.
3. Felpa e pantaloni tuta monocromatici
Prova a sperimentare con silhouette diverse, dai tagli più ampi e morbidi ai capi più aderenti perfetti per fare yoga. I pantaloni tuta a gamba larga Nike Phoenix Fleece, per esempio, vantano uno stile casual e vintage e sono perfetti da abbinare a una felpa oversize dal look cool. Insieme, questi due capi sono la soluzione ideale per chi vuole creare un outfit in modo semplice e rapido.
4. Track jacket e track pants monocromatici
Nella creazione di un outfit monocromatico, puoi puntare tutto su una tonalità sgargiante oppure optare per sfumature meno impegnative, come i colori neutri. Se vuoi un look che brilli di luce propria, prova un outfit completamente bianco e un po' più ricercato. Per completare il look, aggiungi degli accessori voluminosi, qualche collana graziosa o un paio di occhiali da sole d'impatto.
Vuoi dare sfogo alla tua voglia di vestirti solo di bianco? Prova una sneaker completamente bianca, come Nike Air Force 1.
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5. Abiti e scarpe da tennis monocromatici
Mostra la tua grinta in campo. Gli abiti da tennis coprono tutto il corpo, sia sopra che sotto: quando ne indossi uno al servizio, quindi, sfoggi un colore unico su tutto l'outfit. Completa il look con delle sneakers in una sfumatura simile.
Se vuoi, puoi aggiungere anche un terzo elemento dello stesso colore, come una giacca resistente all'acqua Nike Repel. Ti tornerà utile in caso di pioggia e donerà una lucentezza ancora maggiore al tuo stile.
6. Giacche e pantaloni in ecopelliccia monocromatici
"Discrezione" non è esattamente la prima parola che ti viene in mente quando guardi questa morbida giacca in ecopelliccia Bright Magenta. Abbinala a un paio di leggings Nike One di un colore simile per dare vita a un outfit monocromatico che non passa inosservato.
7. Giacca bomber, felpa e pantaloni abbinati
Per aggiungere dimensione a un outfit discreto dai colori neutri, prendi in considerazione un capo altamente testurizzato. In cima ai nostri sforzi in fatto di materiali sostenibili, la felpa con cappuccio e i pantaloni Nike Forward sono realizzati in poliestere riciclato per almeno il 50%. Il look che ne deriva è rilassato, sofisticato e amico del pianeta. Meglio di così!
Testo di Leah Melby Clinton