Le migliori Air Force 1 da acquistare adesso

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Scopri i modelli e i colori migliori di Air Force 1 da acquistare adesso.

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Le migliori Air Force 1 da acquistare subito

Cerchi una sneaker iconica e senza tempo da indossare tutti i giorni? Trova il modello che fa per te di Nike Air Force 1. Air Force 1 è stata la prima scarpa da basket in assoluto con tecnologia Nike Air e, da allora, questa sneaker è diventata un'icona culturale.

Oggi, a oltre 40 anni di distanza dal lancio originale, ci sono tantissime edizioni di Air Force 1 da prendere in considerazione. Scopri gli ultimi lanci, dai modelli a taglio basso a quelli ispirati agli scarponcini.

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Scopri Air Force 1

1. Air Force 1 Low

Se cerchi una sneaker classica dal look semplice e facile da indossare, con un paio di Air Force 1 a taglio basso vai sul sicuro. Air Force 1 Low è disponibile in moltissimi modelli; inoltre, spesso viene scelta per le nuove colorway o per i lanci in edizione speciale.

Il design a taglio basso offre un look essenziale e senza tempo, mentre gli strati esterni cuciti sulla tomaia aggiungono maggiore resistenza e supporto.

2. Air Force 1 Mid

Se vuoi maggiore copertura sulla caviglia, potresti apprezzare una scarpa a taglio medio. Le Air Force 1 Mid presentano un collare imbottito un po' più alto; molti modelli, inoltre, hanno una fascetta con chiusura a strappo attorno alla caviglia che consente di regolare l'aderenza e di giocare con lo stile della scarpa.

Tutte le AF1 Mid sono dotate di ammortizzazione Nike Air nella suola e di una linguetta imbottita per offrire comfort. Alcuni modelli, invece, vantano elementi di design aggiuntivi, come la tomaia in pelle testurizzata di prima qualità o i dettagli ricamati.

3. Air Force 1 High

La prima Air Force 1 era una sneaker a taglio alto: queste scarpe sono quindi perfette se cerchi lo stile OG dei primi anni.

Come per le Air Force 1 a taglio basso e medio, puoi scegliere tra le colorway Nike oppure creare la tua AF1 Nike By You personalizzata scegliendo materiali e tonalità per i lacci, la tomaia, lo Swoosh e la suola. Anche le AF1 a taglio alto presentano una fascetta alla caviglia che ti permette di regolare look e calzata.

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4. Scarponcini Air Force 1

Perfetti per essere usati all'aperto, gli scarponcini Nike Air Force 1 nascono aggiungendo trazione e resistenza allo stile e alla fattura in pelle di una sneaker. Gli scarponcini AF1 presentano un battistrada più spesso e un isolamento sintetico per tenere i piedi al caldo e all'asciutto.

Alcune edizioni sono realizzate in pelle resistente all'acqua e con una punta con design borchiato per una maggiore protezione, oltre a una linguetta più grande per fare in modo che acqua e detriti non penetrino nella scarpa.

Scopri gli scarponcini Air Force 1

5. Air Force 1 platform

Se cerchi una Air Force 1 qualche centimetro più alta o una sneaker lifestyle con una suola più voluminosa, potresti optare per un paio di scarpe platform. Le Air Force 1 platform presentano un'intersuola rialzata imbottita con schiuma sotto il piede per offrire maggiore comfort a ogni passo.

Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 6 dicembre 2022

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