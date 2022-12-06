Le migliori Air Force 1 da acquistare subito

Perfetti per essere usati all'aperto, gli scarponcini Nike Air Force 1 nascono aggiungendo trazione e resistenza allo stile e alla fattura in pelle di una sneaker. Gli scarponcini AF1 presentano un battistrada più spesso e un isolamento sintetico per tenere i piedi al caldo e all'asciutto.

Alcune edizioni sono realizzate in pelle resistente all'acqua e con una punta con design borchiato per una maggiore protezione, oltre a una linguetta più grande per fare in modo che acqua e detriti non penetrino nella scarpa.