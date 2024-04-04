Sette idee per outfit primaverili Nike

Cosa indossare in primavera
Consigli di stile
È ora di mettere da parte gli strati invernali e di indossare qualcosa di vivace e versatile, dalle maglie leggere ai leggings colorati.
Le giornate iniziano ad allungarsi e fa un po' più caldo: è il momento ideale per rinnovare il guardaroba con qualche capo primaverile. In primavera, un outfit a strati composto da capi leggeri può aiutarti ad affrontare la giornata a prescindere dalle temperature e dalle attività che ti aspettano. Nike offre un'ampia gamma di classici stagionali da abbinare per creare tanti outfit graziosi, perfetti per la palestra, le avventure outdoor, le commissioni da sbrigare e anche per le occasioni un po' più chic.
Come già detto, vestirsi a strati è fondamentale per creare degli outfit casual adatti alla primavera, una stagione in cui vento e pioggia spesso sono seguiti da repentini aumenti delle temperature. A volte, capita di iniziare la giornata con una giacca leggera e di tornare a casa in t-shirt: qui entrano in gioco i capi stagionali, pensati per offrirti la flessibilità di cui hai bisogno. Vale la pena averne qualcuno in più!
E poi, quale stagione migliore per dare un tocco di vivacità al guardaroba? Colori pastello, stampe grintose, dettagli brillanti… è giunto il momento di ravvivare un po' il look. Continua a leggere per scoprire gli outfit primaverili Nike, che offrono la funzionalità di cui hai bisogno per affrontare il meteo imprevedibile di questa stagione. Dalle giacche antivento, che difendono dal freddo, ai tessuti traspiranti, che donano freschezza, questi capi sono perfetti per la primavera.
Per cominciare: maniche corte
Iniziamo dalle basi e costruiamo il nostro outfit a strati a partire da un capo indispensabile, che offre comfort anche quando le temperature si alzano e non vuoi sentire caldo: una t-shirt a manica corta. Ne esistono tantissime varianti, dai modelli corti e aderenti a quelli oversize e squadrati, passando per le silhouette classiche a girocollo. Troverai sicuramente ciò che fa per te. Se indossata sotto una maglia o una giacca leggera, una t-shirt in cotone e morbido jersey è il top in termini di comfort e traspirabilità.
Leggings, leggings e ancora leggings
In inverno, i leggings spessi e foderati in fleece sono il tuo migliore alleato. In primavera, però, è meglio puntare su qualcosa di più leggero. Tra le alternative proposte da Nike, troviamo modelli a lunghezza ridotta, a 7/8, a tutta lunghezza e con vita media o alta, adatti ad attività che vanno dai workout più intensi al relax sul divano. Si tratta di capi perfetti per tutto l'anno ma, per un outfit veramente primaverile, ti consigliamo di scegliere una tonalità vivace come il celeste, il rosa acceso o un grintoso color pesca.
Senza felpa, non è casual
In un outfit a strati casual che si rispetti, non può mancare una felpa pullover o una felpa con cappuccio. E per andare sul sicuro, puoi optare per un intramontabile modello a girocollo grigio melange, navy o nero. Se, invece, cerchi un look più moderno, prova una silhouette corta o con maniche voluminose; quest'ultima opzione risulta di grande effetto in colori come il giallo elettrico o il foglia di tè.
Media lunghezza, massimo comfort
Le calze sembreranno la parte più noiosa dell'outfit, ma devi sapere che in realtà sono molto importanti. Le calze di media lunghezza sono un elemento fondamentale di ogni outfit primaverile: oltre a essere comode, infatti, aiutano i piedi a rimanere asciutti e offrono calore nelle giornate più fredde. Se ami la versatilità, scegli i modelli bianchi o neri; se, invece, vuoi esaltare al massimo l'estetica primaverile, opta per stampe e colori grintosi, come un design in tinta unita rosa pallido o un tie-dye a macchie arancioni.
Piccolo, ma d'impatto
Un mini zaino può tornarti utile in tante situazioni, dalle uscite con gli amici alle escursioni. Divertente e magico come il rientro a scuola, uno zainetto può aiutarti a ravvivare il tuo look primaverile, oltre ad aggiungere quella nota di colore in più, che può aiutarti se non te la senti di abbandonare i toni neutri sul resto dell'outfit.
Tanto di capello
Se da un lato, in primavera smette di fare freddo come in inverno, dall'altro le giornate non sono tutte serene e soleggiate. Un cappello risulta un'ottima scelta, perché trattiene la giusta quantità di calore, senza sacrificare lo stile. Esistono modelli leggeri e traspiranti, pensati per l'allenamento, e altri che vantano un intramontabile design in cotone, perfetti per completare il look. Per un tocco di vivacità, valorizza il tuo outfit con un colore grintoso, come l'arancione acceso, un design a blocchi di colore o una texture inaspettata, come il fleece.
Un classico: Air Force 1
Spesso, in inverno ci chiudiamo in casa per sfuggire al freddo e al gelo; in primavera, però, passare del tempo all'aria aperta è molto più piacevole. Se non hai bisogno di scarpe ad alte prestazioni (da running, per esempio), puoi completare il tuo outfit casual con un paio di iconiche Nike Air Force 1: le sneakers bianche stanno bene su tutto, c'è poco da fare. Se, invece, vuoi attirare l'attenzione sulle scarpe, opta per un modello più particolare, magari in pelle scamosciata, con una suola colorata o un design in blocchi di colore.
Testo di Laura Lajiness Kaupke