I migliori body Nike da allenamento da donna

I migliori body Nike per l'esercizio fisico
Guida all'acquisto
Semplifica il tuo outfit da palestra con un body da allenamento Nike monopezzo.
Durante la corsa, il sollevamento pesi o una sequenza di yoga, il tuo outfit da allenamento preferito può aiutarti ad assumere l'atteggiamento mentale giusto. Ti va di cambiare stile o hai poco spazio nella borsa da palestra? Scopri questi body da allenamento Nike da donna.
Questi capi leggermente compressivi e avvolgenti offrono sostegno e una vestibilità aderente per mantenere il comfort e ridurre al minimo le distrazioni durante l'allenamento. Bonus: un body da allenamento è un completo composto da un unico capo! Indossalo e inizia a muoverti.
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I migliori body Nike da donna
1.Body da running Nike – Donna
Questo body elasticizzato in maglia è pensato per la corsa. Realizzato con un mix di poliestere, nylon e spandex riciclati, è adatto a qualsiasi sessione di allenamento, dagli scatti in salita alle long run.
Il body, funzionale ma ben strutturato, ha un design elegante ed è aperto dietro per favorire la circolazione dell'aria. L'inserto in mesh leggero rende il capo estremamente traspirante.
2.Body tecnico da running Nike Dri-FIT ADV Run Division – Donna
Altro modello di body progettato per il running, questo articolo offre maggiore traspirabilità nei punti più caldi, per preservare la circolazione dell'aria mentre ti muovi. Integra anche degli elementi dal design rifrangente sia avanti che dietro per renderti visibile in condizioni di scarsa luminosità.
Alcuni body possono essere scomodi da infilare e sfilare, ma non questo: una zip termosaldata sul retro ti permette di toglierlo facilmente. Infilati un paio di shorts o di leggings da training e vai!
3.Tuta intera a 7/8 a blocchi di colore Nike Yoga Dri-FIT Luxe – Donna
Se preferisci un body che copra di più le gambe, dai un'occhiata a questa tuta intera traspirante realizzata per chi ama lo yoga. Grazie al tessuto Infinalon (un mix sottile, leggero e resistente di spandex, poliestere e nylon), questo body aiuta a mantenere la pelle asciutta e fresca mentre esegui le posizioni.
Il bra integrato offre un sostegno delicato, mentre il design incrociato sulla schiena è aperto e traspirante.
Testo di Emily Shiffer