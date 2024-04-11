Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Sei idee di outfit per indossare le calze con i sandali
Consigli di stile
Aggiungi ai tuoi sandali un tocco di ammortizzazione (e stile) con un paio di calze carine.
La questione è seria: si possono indossare le calze con i sandali? Forse una volta questa combinazione rappresentava il classico look per un weekend di campeggio, tanto per fare un esempio, ma di recente si è trasformata in un'accoppiata incredibilmente cool.
E anche se generalmente nei mesi caldi non ti piace nascondere i piedi, forse è il momento di considerare un altro modo di portare un paio di comodi sandali. Le calze aggiungono un ulteriore livello di comfort e prevengono la formazione di vesciche.
Le calze con i sandali, che si tratti di un modello sportivo con velcro o di un semplice paio di ciabatte, formano un'accoppiata che può rivelarsi una soluzione vincente per il tuo outfit. È la combinazione perfetta per i tuoi weekend di relax, un'escursione non troppo impegnativa o comodi pomeriggi sul divano.
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Calze e sandali: sei modi per creare un look chic
1. Non complicarti la vita
Per un caffè al bar nel fine settimana o un brunch informale, puoi optare per un look rilassato che porti una ventata di novità a capi sportivi e confortevoli. Una maglia a bottoni infilata sopra una t-shirt è una combinazione semplice e pratica, che si presta all'abbinamento con un paio di pantaloni in tela vissuti (se la temperatura è più alta, puoi scegliere anche un paio di shorts).
Aggiungi sandali per tutti i terreni con velcro, calze di media lunghezza di colore nero e un berretto da baseball casual e avrai un outfit perfetto per andare a prendere un gelato o una bibita con gli amici.
2. Un tocco sportivo
Le maglie da calcio offrono un'alternativa sorprendente, unica (e traspirante) a una t-shirt tradizionale. E allora scegli un look sportivo e abbina a una gonna da tennis comoda ma carina.
I sandali platform aggiungono un tocco di tendenza, specialmente se indossati con un paio di classiche calze di media lunghezza di colore bianco. Ad esempio, prova questo abbinamento quando vai a fare shopping. La combinazione bianco su bianco mette in risalto il tuo look mentre passeggi davanti alle vetrine.
3. Comfort e stile
Certe giornate sembrano fatte apposta per farsi consegnare il cibo a casa e rilassarsi sul divano. Quand'è così, indossa un paio di pantaloni tuta a gamba larga, una canotta in cotone corta e un paio di comode calze ammortizzate.
Quando arriva l'ordine, infila un paio di comode ciabatte per completare il look. Le calze azzurre, abbinate alle ciabatte beige, creano un equilibrio tra audacia e neutralità.
4. Atmosfera da dopopartita
Dopo una sfida a basket nel fine settimana o una partita improvvisata a calcio, togliti le scarpe e infila un paio di ciabatte ammortizzate. Fermati con la squadra per uno spuntino post-allenamento (o un pasto celebrativo) e sentirai che comodità! Un accattivante paio di shorts Dri-FIT e una canotta Dri-FIT ti offrono traspirabilità dopo una sessione ad alta intensità.
5. Un'esplosione tie-dye
Puoi rilassarti nei pomeriggi estivi con calze e t-shirt tie-dye oppure puoi semplicemente acquistare alcuni capi tie-dye stilosi da aggiungere al tuo look. Esci con gli amici per una cena infrasettimanale? Vuoi fare un po' di shopping? Indossa sandali e calze tie-dye con un mini abito aderente e una felpa rosa coordinata per creare un look che non passa inosservato.
6. Un tocco dorato
Puoi rinnovare gli outfit per le lezioni di yoga aggiungendo un tocco d'oro scintillante. I sandali platform e le calze di media lunghezza con colori coordinati aggiungono dettagli vivaci con cui lo spandex look è perfetto nella sala yoga come al bar, per un frullato dopo la sessione. Indossa una giacca calda e soffice e un cappello tie-dye per affrontare gli elementi (o l'aria condizionata).
Testo di Aemilia Madden