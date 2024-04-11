Sei idee di outfit per indossare le calze con i sandali

Consigli di stile

Aggiungi ai tuoi sandali un tocco di ammortizzazione (e stile) con un paio di calze carine.

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Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

La questione è seria: si possono indossare le calze con i sandali? Forse una volta questa combinazione rappresentava il classico look per un weekend di campeggio, tanto per fare un esempio, ma di recente si è trasformata in un'accoppiata incredibilmente cool.

E anche se generalmente nei mesi caldi non ti piace nascondere i piedi, forse è il momento di considerare un altro modo di portare un paio di comodi sandali. Le calze aggiungono un ulteriore livello di comfort e prevengono la formazione di vesciche.

Le calze con i sandali, che si tratti di un modello sportivo con velcro o di un semplice paio di ciabatte, formano un'accoppiata che può rivelarsi una soluzione vincente per il tuo outfit. È la combinazione perfetta per i tuoi weekend di relax, un'escursione non troppo impegnativa o comodi pomeriggi sul divano.

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Calze e sandali: sei modi per creare un look chic

1. Non complicarti la vita

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Per un caffè al bar nel fine settimana o un brunch informale, puoi optare per un look rilassato che porti una ventata di novità a capi sportivi e confortevoli. Una maglia a bottoni infilata sopra una t-shirt è una combinazione semplice e pratica, che si presta all'abbinamento con un paio di pantaloni in tela vissuti (se la temperatura è più alta, puoi scegliere anche un paio di shorts).

Aggiungi sandali per tutti i terreni con velcro, calze di media lunghezza di colore nero e un berretto da baseball casual e avrai un outfit perfetto per andare a prendere un gelato o una bibita con gli amici.

2. Un tocco sportivo

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Le maglie da calcio offrono un'alternativa sorprendente, unica (e traspirante) a una t-shirt tradizionale. E allora scegli un look sportivo e abbina a una gonna da tennis comoda ma carina.

I sandali platform aggiungono un tocco di tendenza, specialmente se indossati con un paio di classiche calze di media lunghezza di colore bianco. Ad esempio, prova questo abbinamento quando vai a fare shopping. La combinazione bianco su bianco mette in risalto il tuo look mentre passeggi davanti alle vetrine.

3. Comfort e stile

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Certe giornate sembrano fatte apposta per farsi consegnare il cibo a casa e rilassarsi sul divano. Quand'è così, indossa un paio di pantaloni tuta a gamba larga, una canotta in cotone corta e un paio di comode calze ammortizzate.

Quando arriva l'ordine, infila un paio di comode ciabatte per completare il look. Le calze azzurre, abbinate alle ciabatte beige, creano un equilibrio tra audacia e neutralità.

4. Atmosfera da dopopartita

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Dopo una sfida a basket nel fine settimana o una partita improvvisata a calcio, togliti le scarpe e infila un paio di ciabatte ammortizzate. Fermati con la squadra per uno spuntino post-allenamento (o un pasto celebrativo) e sentirai che comodità! Un accattivante paio di shorts Dri-FIT e una canotta Dri-FIT ti offrono traspirabilità dopo una sessione ad alta intensità.

5. Un'esplosione tie-dye

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Puoi rilassarti nei pomeriggi estivi con calze e t-shirt tie-dye oppure puoi semplicemente acquistare alcuni capi tie-dye stilosi da aggiungere al tuo look. Esci con gli amici per una cena infrasettimanale? Vuoi fare un po' di shopping? Indossa sandali e calze tie-dye con un mini abito aderente e una felpa rosa coordinata per creare un look che non passa inosservato.

6. Un tocco dorato

Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Puoi rinnovare gli outfit per le lezioni di yoga aggiungendo un tocco d'oro scintillante. I sandali platform e le calze di media lunghezza con colori coordinati aggiungono dettagli vivaci con cui lo spandex look è perfetto nella sala yoga come al bar, per un frullato dopo la sessione. Indossa una giacca calda e soffice e un cappello tie-dye per affrontare gli elementi (o l'aria condizionata).

Testo di Aemilia Madden

Data di pubblicazione originale: 28 agosto 2023

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