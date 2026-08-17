Leggings e pantaloni Nike ACG: affronta ogni sfida agilmente
Il vento e la pioggia non vincono contro i pantaloni Nike ACG. Sui sentieri di montagna o durante una corsa al parco, la nostra tecnologia ti permette di dare il meglio di te. I tessuti elasticizzati ti consentono di muoverti con facilità, oltre a trattenere il calore e mantenere i muscoli al caldo. Nei giorni più freddi, scegli i pantaloni con tecnologia Nike Therma-FIT ADV, che combina tessuto termoregolante e progettazione all'avanguardia per trasmetterti calore nelle condizioni climatiche più rigide, grazie a cuciture nastrate, orli elasticizzati e morbido fleece. Ciò significa che il caldo è assicurato senza ingombro eccessivo.
Per rimanere all'asciutto anche sotto la pioggia scegli i pantaloni e leggings Nike ACG con finitura idrorepellente. Grazie ai modelli dotati di tasche con zip, puoi mantenere all'asciutto anche i tuoi effetti personali. La fascia elasticizzata in vita offre un fit comodo e impedisce all'umidità di penetrare quando sei in movimento. Puoi sfruttare i robusti passanti in vita per agganciare un moschettone, così avrai tutto il necessario per affrontare la sfida che hai di fronte. Per una maggiore resistenza, opta per pantaloni con rinforzi sulle ginocchia, che offrono una maggiore protezione dalle abrasioni nel tempo. Non manca lo Swoosh Nike in tutta la collezione, che darà un tocco iconico al tuo outfit, e taglie per ogni età così tutti possono unirsi all'avventura.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloni Nike ACG contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.