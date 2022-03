Se ti alleni sotto la pioggia, ti conviene indossare uno strato base che allontana il sudore e mantiene la pelle asciutta. Un materiale traspirante, come Nike Dri-FIT, è costituito da un tessuto in microfibra ad alte prestazioni, che allontana il sudore e lo disperde sulla superficie del tessuto, per farlo evaporare più velocemente. Al contrario, una t-shirt in cotone tende ad assorbire l'umidità e a restare umida più a lungo. Per questo motivo, quando ti alleni è consigliabile non indossare magliette in cotone, soprattutto se piove.



Lo stesso discorso vale per pantaloni, tights o shorts: punta su materiali ad asciugatura rapida che non assorbono l'umidità e non ti appesantiscono. Nike offre una gamma di pantaloni e tights che mantengono la pelle asciutta, dai pantaloni in stile casual, fino ai leggings studiati per le performance.