Cosa indossare in caso di pioggia
Consigli di stile
Afferra i tuoi stivali da pioggia, un bell'ombrello e poi infilati uno di questi capi antipioggia di Nike.
Nelle giornate di pioggia potrebbe venirti voglia di metterti sotto le coperte. Ma quando il dovere chiama e devi uscire per andare in ufficio o per sbrigare qualche commissione, è meglio avere a portata di mano capi stilosi per la pioggia.
In linea generale, l'outfit che scegli per le giornate piovose dovrebbe innanzitutto proteggerti dall'acqua, a prescindere dal motivo per cui devi uscire di casa. D'altra parte, la tua eleganza rischia di passare in secondo piano se arrivi a destinazione con i vestiti completamente fradici. I capi e le scarpe impermeabili o resistenti all'acqua possono essere un'occasione per esprimere il tuo stile unico anche nelle giornate di pioggia.
Qui troverai i migliori capi e scarpe Nike per la pioggia.
(Articolo correlato: Outfit impermeabile da running per correre sotto la pioggia)
Idee di stile per la pioggia: cinque capi belli e indispensabili
1. Giacche antipioggia
Una giacca che ti ripara dalla pioggia o da possibili acquazzoni sarà il tuo primo livello di protezione. Se sei senza ombrello, una giacca antipioggia con un cappuccio ampio ti aiuterà a non bagnarti il viso. Inoltre, con i piccoli dettagli, come le cuciture sigillate e le zip resistenti all'acqua della giacca Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains", potrai mantenere la pelle asciutta.
2. Giacche e smanicati resistenti all'acqua
In caso di pioggia leggera, con una giacca resistente all'acqua potrai trascorrere la giornata senza disagi. Indossa una giacca da golf per un rilassante pomeriggio sul green, oppure uno smanicato da trail running per un'uscita di 6 km nei boschi in una giornata nebbiosa. Per la pioggia estiva, punta su una giacca leggera e traspirante. L'ideale è avere un modello leggero per le giornate più calde e una giacca puffer più pesante con tecnologia Therma-FIT per stare al caldo quando arriva l'inverno.
3. Trench
Se hai già un impermeabile tecnico nel tuo guardaroba, potresti fare spazio anche per un trench, così da sfoggiare un look alla moda in caso di pioggia. I dettagli di design esclusivi di un trench possono dare al tuo outwear uno stile unico. Ad esempio, il design ispirato a una mantella della giacca 3 in 1 Serena Williams Design Crew e le linee ricercate del parka nero Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX possono valorizzare notevolmente il tuo outfit, mentre un trench aggiunge un tocco di raffinatezza in contesti lavorativi o occasioni più formali.
4. Pantaloni e tights resistenti all'acqua
Nelle giornate di pioggia, capita spesso di macchiare i pantaloni con schizzi di fango all'altezza delle caviglie e dei polpacci, soprattutto quando cammini in mezzo all'erba. Puoi ovviare a questo inconveniente con un paio di pantaloni Nike resistenti all'acqua. Questi capi ti aiutano a tenere la pelle asciutta e sono semplici da pulire. E se temi che gli orli si bagnino nelle pozzanghere, scegli un modello aderente o con elastico sulla caviglia.
5. Scarpe
Non lasciare che i piedi bagnati rovinino il tuo outfit da pioggia. Sfida le pozzanghere grazie a un paio di scarpe che ti aiuta a tenere calze e piedi asciutti. Puoi contare su modelli progettati con suola resistente e tomaia idrorepellente per camminare in totale comfort con il sole o con la pioggia.
Testo di Aemilia Madden