CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz dà sempre il massimo, giocando per vincere con inesauribile creatività e autentico ottimismo.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
Atleta Nike: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Disciplina: tennis
Nazionalità: spagnola
Data di nascita: 05/05/2003

"Prima di essere un atleta, devi essere una persona."

Carlos è un'eccellenza della sua generazione, con valori altrettanto straordinari. A guidarlo, un mantra ereditato dal nonno, sempre pronto a sostenerlo, dentro e fuori dal campo.

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Data di pubblicazione originale: 18 novembre 2024

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