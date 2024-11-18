Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen è un vero fenomeno. Grazie agli importanti traguardi raggiunti in giovane età, è diventato una figura di spicco nel mondo dell'atletica.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Disciplina: fondo e mezzofondo
Nazionalità: norvegese
Data di nascita: 19/09/2000

"Se vuoi essere il migliore, devi comportanti come se lo fossi."

Jakob e i suoi fratelli, Henrik e Filip, sono l'élite del running. Jakob si è distinto per aver infranto dei record, primeggiando nei 1500 metri piani e correndo 3.218 metri in meno di otto minuti, un'impresa eguagliata soltanto da un altro atleta nel mondo.

Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

Membership Nike

Sblocca
ispirazione e vantaggi

Scopri altri atleti e atlete su Nike App.

Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

Membership Nike

Sblocca
ispirazione e vantaggi

Scopri altri atleti e atlete su Nike App.

Unisciti a noi

Data di pubblicazione originale: 18 novembre 2024

Storie correlate

  • Atleta Nike: Cindy Ngamba

    Atlete* e atleti*

    Cindy Ngamba

  • Atleta Nike: Bebe Vio

    Athletes*

    Bebe Vio

  • Atleta Nike: India Sardjoe

    Atlete* e atleti*

    India Sardjoe

  • Atleta Nike: Carlos Alcaraz

    Atlete* e atleti*

    Carlos Alcaraz

  • Atleta Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama