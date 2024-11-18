Atleta Nike: India Sardjoe

India Sardjoe
Nel 2022, la B-Girl India ha rivoluzionato per sempre la scena della breakdance: in appena sei mesi, e a soli 15 anni, ha vinto i campionati olandesi, europei e mondiali. Ed è stato solo l'inizio.
Ultimo aggiornamento: [data]
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India Sardjoe
Disciplina: breakdance
Nazionalità: olandese
Data di nascita: 19/05/2006
"Vinco per crescere. È così che affronto gli alti e bassi. Il duro lavoro ripaga sempre."
India esegue ogni trick con audacia. Nella sua esperienza come unica ragazza in una squadra di calcio tutta al maschile ha dovuto imparare a farsi valere, e quel coraggio non l'ha mai abbandonata. Metti alla prova le sue abilità e lasciati stupire.
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