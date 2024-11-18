India Sardjoe

Nel 2022, la B-Girl India ha rivoluzionato per sempre la scena della breakdance: in appena sei mesi, e a soli 15 anni, ha vinto i campionati olandesi, europei e mondiali. Ed è stato solo l'inizio.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
Atleta Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Disciplina: breakdance
Nazionalità: olandese
Data di nascita: 19/05/2006

"Vinco per crescere. È così che affronto gli alti e bassi. Il duro lavoro ripaga sempre."

India esegue ogni trick con audacia. Nella sua esperienza come unica ragazza in una squadra di calcio tutta al maschile ha dovuto imparare a farsi valere, e quel coraggio non l'ha mai abbandonata. Metti alla prova le sue abilità e lasciati stupire.

Atleta Nike: India Sardjoe

Membership Nike

Sblocca ispirazione e vantaggi

Scopri altri atleti e atlete su Nike App.

Atleta Nike: India Sardjoe

Data di pubblicazione originale: 18 novembre 2024

Storie correlate

  • Atleta Nike: Cindy Ngamba

    Atlete* e atleti*

    Cindy Ngamba

  • Atleta Nike: Bebe Vio

    Athletes*

    Bebe Vio

  • Atleta Nike: Carlos Alcaraz

    Atlete* e atleti*

    Carlos Alcaraz

  • Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

    Atlete* e atleti*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Atleta Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama