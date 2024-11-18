Atleta Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Cindy Ngamba non combatte solo per vincere medaglie. La pugile fa orgogliosamente parte della comunità di rifugiati e sale sul ring per inseguire un sogno. Non solo per sé stessa, ma per tutte le persone che rappresenta.
Cindy Ngamba
Disciplina: pugilato
Paese di origine: Camerun
Data di nascita: 07/09/1998
"Per me il pugilato è come una famiglia, una persona amica, un fratello, un partner. Ma sul ring, ci sei solo tu e non puoi nasconderti. Devi fare anche da coach."
L'ardente passione di Cindy per questo sport è alimentata dai dubbi e dallo scetticismo altrui, che la pugile combatte mostrando di che pasta è fatta. Una volta salita sul ring è da sola e non può nascondersi: non le rimane che dare il massimo, dalla prima all'ultima ripresa.
Olympic Refuge Foundation
Spinta dalla convinzione che lo sport abbia il potere di migliorare il mondo, Nike collabora con la Olympic Refuge Foundation per dare sostegno ad atleti e atlete che hanno dovuto lasciare il proprio luogo di origine.