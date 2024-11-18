Atleta Nike: Bebe Vio

Bebe Vio
Bebe Vio non conosce limiti. Ha ridefinito il concetto di vittoria per diventare la migliore atleta di scherma in carrozzina del mondo. Ora, la schermitrice italiana è un catalizzatore del cambiamento.
Ultimo aggiornamento: [data]
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Bebe Vio
Disciplina: scherma
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 04/03/1997
"Il mio più grande atto di ribellione è il ritorno alla scherma. La gente diceva che non sarei mai stata in grado di farlo, ma non le ho dato credito."
Tre volte campionessa europea, quattro volte campionessa mondiale e due volte campionessa paralimpica, Bebe è una vera e propria forza che sostiene la body positivity e l'inclusività. Il suo stile rispecchia il suo carattere in pedana: raffinato, semplice, sportivo.
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