Chloe Kelly – Storie di calcio – Nike

Chloe Kelly è cresciuta a West London giocando a calcio con i suoi cinque fratelli maggiori. Giocavano in strada e nelle "gabbie" della città, quei campetti recintati dove le partite diventano scontri turbolenti. Di solito Chloe era l'unica ragazza, ma non le importava. Ovunque andasse, aveva sempre con sé un pallone ed era pronta a giocare.

Quando Chloe è diventata più grande, si è trasferita a nord per giocare da professionista nel Manchester City. Combattiva e determinata, sembrava destinata al successo. Ma nel 2021, Chloe ha subito un grave infortunio a una gamba che l'ha tenuta lontana dai campi. I suoi tifosi temevano che la sua carriera fosse finita. Ma Chloe si è impegnata duramente nella riabilitazione e, quasi un anno dopo, ha ripreso a giocare nella nazionale inglese.

Nella finale del Women's Euro 2022, l’Inghilterra era bloccata nell'1-1 contro la Germania. Nei tempi supplementari, Chloe ha battuto a rete ma il tiro è stato parato. Quando ha ricevuto di nuovo la palla, ha tirato più forte che poteva. La palla ha superato la portiera ed è finita in rete… GOL! La squadra di Chloe ha invaso il campo. Era appena riuscita a far vincere all'Inghilterra il suo primo trofeo importante nel calcio femminile. Chloe tiene la sua medaglia Euro dove può vederla ogni giorno: il cassetto della sua biancheria intima.

"Non mi innervosisco più come prima, perché penso: 'Cosa può succedere di brutto?' Ho già affrontato il peggio. Devo godermi ogni momento e giocare senza paura."

— Chloe Kelly