Grace Geyoro – Storie di calcio – Nike

All'età di otto anni, Grace Geyoro esordì su un campo da calcio nella sua città natale di Orleáns, in Francia. Intorno a lei, solo ragazzi: Grace è stata la prima e unica ragazza della squadra.

Molte persone trovavano strano che Grace giocasse a calcio. Persino sua madre, Angelique, sosteneva che non fosse uno sport adatto alle ragazze. Suo fratello, però, convinse la madre che Grace non era solo brava: era eccellente. E il suo talento era tale che a 15 anni Grace iniziò ad allenarsi nel Paris Saint-Germain (PSG), una squadra di calcio professionista. Nel 2017, a 19 anni, Grace divenne poi calciatrice professionista proprio nel PSG.

Nel 2022 Grace era una delle punte di diamante della nazionale francese e, nell'incontro di Euro 2022 contro l'Italia, riuscì a sorprendere il pubblico diventando la prima giocatrice a segnare una tripletta nella prima metà di una partita femminile dei campionati europei! Dopo il terzo goal, Grace formò un cuore con le mani e lo rivolse verso i posti in cui sedeva la sua famiglia. Angelique, la più grande fan di Grace, con il suo tifo si fece sentire più di tutti.

"Non mollare. Mai."

— Grace Geyoro