Il metodo scientificamente provato di sciogliere i lombari o i femorali contratti

Eppure misurare l'efficacia di questo strumento di recupero non è facile. Non ci sono molte prove scientifiche che indichino esattamente come utilizzare un foam roller per ricavarne tutti i possibili benefici (la varietà di dimensioni e densità rende difficile raccogliere tali prove). Tuttavia, in un recente studio, Porcari ha scoperto che qualche beneficio si ricava senza dubbio, in particolare se si soffre di tensione lombare o contratture femorali che interessano i muscoli nella parte posteriore delle cosce, dai fianchi alle ginocchia. Entrambe le problematiche possono insorgere nel momento in cui si trascorre tanto tempo in posizione seduta o si esagera in palestra (due scenari diffusi).



Durante lo studio di sei settimane, 20 volontari di sesso maschile e femminile hanno utilizzato un foam roller con scanalature da 14 x 33 cm ca. per 15 minuti, tre volte a settimana. Lo hanno utilizzato su lombari, glutei, quadricipiti, bandellette ileotibiali, femorali e polpacci, soffermandosi per 20 secondi su ogni muscolo, quindi hanno ripetuto la sequenza tre volte per un totale di 60 secondi su ciascuna parte del corpo.



Al termine delle sei settimane, i soggetti, sottoposti a un test sit-and-reach (sì, proprio come quello che si fa in palestra), sono riusciti ad allungarsi circa 5 cm in più rispetto a quanto erano in grado di fare prima di iniziare a usare il foam roller. "Abbiamo riscontrato un miglioramento significativo nella flessibilità di lombari e femorali", afferma Porcari.



I femorali lavorano per distendere i fianchi e piegare le ginocchia, aiutando a stabilizzare il core e il bacino. Quando i femorali sono tesi, si contraggono e si accorciano, provocando una reazione a catena di disagio o dolore. "I femorali contratti tirano il bacino verso il basso, mettendo a dura prova i muscoli lombari e causando nel tempo lombalgie", spiega Porcari. Ti piacerebbe correre, fare squat o prendere la borsa della spesa con questo tipo di tensione? Non credo proprio.