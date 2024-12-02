Tre allenamenti al tapis roulant che possono migliorare la tua condizione fisica

Se si soffre di problemi alle ginocchia o alle caviglie durante l'esercizio fisico, Liu spiega che un allenamento al tapis roulant ha un minore impatto sulle articolazioni rispetto a una corsa su terreni duri.

E aggiunge: "In genere, i tapis roulant assorbono maggiormente gli urti, poiché i piedi appoggiano su una superficie più morbida". "Pertanto, gli allenamenti al tapis roulant sono ideali per chi ha subito un infortunio alla parte inferiore del corpo ed è in fase di guarigione, o per chi ha articolazioni sensibili che non sono compatibili con i terreni duri".

Detto questo, chi soffre di periostite tibiale dovrebbe evitare gli allenamenti al tapis roulant o, per lo meno, preferire esercizi a bassa intensità, come il jogging o la camminata in salita, poiché la pendenza è in grado di attenuare leggermente l'impatto.

"Il nastro del tapis roulant è più morbido della maggior parte delle superfici outdoor, e questo gioca a favore di ginocchia, schiena e caviglie", spiega Kennihan. "I tapis roulant assorbono gli urti grazie a sistemi di ammortizzazione situati sotto il nastro e la pedana".

L'esperta aggiunge che questo attrezzo contribuisce a ridurre l'impatto e può offrire una protezione aggiuntiva alle articolazioni, alle ossa e ai muscoli rispetto agli urti provocati dai terreni duri.

Tuttavia, prima di provare un nuovo workout, è importante consultare il proprio medico o fisioterapista, soprattutto in caso di infortuni che interessano la parte inferiore del corpo, poiché il tapis roulant potrebbe non essere adatto a questo tipo di lesioni.