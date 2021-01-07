A futók útmutatója a kifogásokhoz – és hogyan győzd le őket

Hat indok, hogy kihagyd a futást (és hogy a legtöbbjük miért csak kifogás)
Edzés
Mondj búcsút a mentális blokkoknak, és kezdj el futni Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője által javasolt megoldásokkal.
Tegnap azt mondtad, hogy holnap futni fogsz. De a holnapból ma lett, ma pedig hű, de meleg van odakint. Ráadásul fáradt is vagy, mert későig dolgoztál. És még tiszta rövidnadrágod sincs. Ismerősen hangzik? Nem vagy egyedül: egy nemrégiben végzett felmérés kimutatta, hogy az amerikaiak átlagosan hat kifogással állnak elő naponta, vagyis több mint 2000-rel évente, amelyek között a „miért nem tudok ma edzeni” típusú kifogások vezetik a listát. Olyan ez, mintha minden futó egyik fülébe egy kisördög sugdosna valamit... és a másikba is.
A Nike Running globális vezetőedzője, Chris Bennett már minden elképzelhető kifogással találkozott. Most megosztja velünk azt a hatot, amelyet tapasztalata szerint az emberek a leggyakrabban használnak, amikor ki akarnak bújni a futás alól, majd egyszerű tippeket ajánl arra, hogyan tudjuk mégis rávenni magunkat a mozgásra.
1. kifogás: „A futás kimerít.” Megoldás: hagyd abba, mielőtt ez bekövetkezne.
„Az első számú indok, amiért az emberek úgy gondolják, hogy nem futnak szívesen az, hogy túl keményen futnak” – mondja Bennett. „Azt szeretném, ha a futást könnyűnek éreznéd, és ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen számok jelennek meg a karórádon. A „könnyű” alatt a bevitt erőfeszítést értem. Ehhez érdemes megállnod, még mielőtt muszáj lenne, vagy akár még mielőtt abba akarnád hagyni. El szokott jönni egy olyan pillanat futás közben, amikor úgy érzed, hogy örökké tudnád folytatni? Hagyd abba ott és akkor. Így tudod átfordítani a hozzáállásod, és várni a következő futást ahelyett, hogy rettegnél tőle. Azt szeretném elérni, hogy zavarjon, hogy ilyen hamar abba kell hagynod. Ha az segít, nyugodtan kend rám.”
2. kifogás: „Nem tudok helyesen futni.” Megoldás: tudatosítsd, hogy olyan nincs is.
„Úgy futsz, ahogy futsz, rendben?” – mondja Bennett. „Nincs tökéletes futólépés vagy tökéletes technika. Ha visszanézed, hogy Paula Radcliffe hogy fut, és látod, ahogy biccenti a fejét, felhúzza a vállát, és lóbálja a karját, azt gondolhatod, ideje, hogy valaki megtanítsa futni! Szerencsére ezt senki sem próbálta meg. 16 éven keresztül ő tartotta a női maratoni rekordot. Ahelyett, hogy azt követnéd, ahogy a nagy könyvben meg van írva, inkább törekedj a saját természetes futótechnikád fokozatos fejlesztésére. Ha észreveszed, hogy valamelyik izmodat megfeszíted, lazítsd el ezt a területet. Ha úgy érzed, túl nagyot lépsz, csökkentsd a lépéstávolságot.”
3. kifogás: „Nincs elég időm bemelegíteni.” Megoldás: legyen a bemelegítés a futás része.
„Két ötletet is adok arra, hogyan tudod megkerülni ezt a kifogást” – mondja Bennett. „Először is, a bemelegítés csupán mentális felkészülés a futásra, illetve a tényleges futás mozdulatainak leképezése. Tehát az egyik opció, hogy egyszerűen csak lassabban kezded a futást, és az első 5–10 percet dinamikus bemelegítésre használod. A második lehetőség, hogy végigcsinálod a kezdő nyújtásokat, majd rövidre fogod a futást – mert ne feledd, nincs minimum idő vagy távolság, aminek meg kellene felelned. Mindkét megoldással beiktatod a bemelegítést és a futást is, úgyhogy nem lehet panaszod.”
4. kifogás: „Jaj, láttad, milyen idő van?” Megoldás: tervezz előre.
„Előfordulhat, hogy valóban túl meleg vagy túl ideg van” – mondja Bennett. „A szélsőséges körülmények veszélyesek is lehetnek, ezért olykor indokoltan nem futunk. De most tegyük fel, hogy csak kellemetlenségről van szó. Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, ha előre tervezünk. 1. Ruházatoddal alkalmazkodj a környezethez. 2. Válaszd meg körültekintően, hogy melyik napszakban futsz. 3. A futás intenzitását is az időjárásnak megfelelően alakítsd. Lehet, hogy így nem azt a futásélményt kapod, amire vágysz, de legalább meglesz a futás, amire szükséged van.”
5. kifogás: „Nem megfelelő a testalkatom a futáshoz.” Megoldás: tedd túl magad ezen.
„Kérlek, mutasd már meg nekem, hogy milyen az úgynevezett helyes testalkat!” – mondja Bennett. „Akkor helyes akcentus is van? Vagy helyes frizura? Még egy maratoni verseny rajtvonalánál is látni mindenféle alkatot. Ha azt mondod, hogy nem megfelelő a testalkatod, az azt jelenti, hogy úgy döntöttél, hogy erre nem vagy képes. Vagy az is lehet, hogy valamikor régen valaki rád nézett, és helyetted döntött így. Hogyan tudsz ettől a kondicionálástól megszabadulni? Újra kell definiálnod, hogy mit jelent a futás. Nem tudsz 5 km-t futni? Senki sem mondta, hogy kell. Csak fuss el innen a háztömb végéig. A futót az határozza meg, hogy fut. Ezt a kritériumot teljesíted? Akkor futó vagy.”
6. kifogás: „A futás túlságosan megerőlteti a [helyettesítsd be egy fájó testrészedet].” Megoldás: csinálj erősítő gyakorlatokat.
„Ha bármikor fájdalmat érzel, az sérülésre utalhat” – magyarázza Bennett. „A rövidtávú megoldás lehet, hogy valóban az, ha most inkább nem futsz, de emiatt ne legyen bűntudatod. Nézd úgy, hogy olyan jól tudsz már futni, hogy a teljeskörű erőnlétednek utol kell érnie a futásod. Gratulálok! Vizsgáld meg, hogy mi az oka a sérüléseknek. Foglalkozol a csípőhajlító izmok és a törzsizmok erősítésével? Erősíted azokat az izmokat, amelyek stabilizálják a térded, mint például a négyfejű combizom? Ez nem kerül sok plusz munkába: egy-egy deszkapóz vagy pár fordított kitörés nagy hatással lehet az egészséged megőrzésére.”
Próbálj meg felülkerekedni ezeken az akadályokon, és talán meglátod, hogy a futás egyik szépségét éppen az adja, ha akkor is kitartasz, amikor nincs hozzá kedved.
„Lesz olyan, hogy rosszul esik a futás” – mondja Bennett. „Lehet, hogy stresszes vagy, mert veszekedtél az anyukáddal. Az is lehet, hogy nagyon rosszul aludtál. De ha mégis végigcsinálod a futást, még akkor is, ha csak a háztömb végéig, elmondhatod hogy „Megcsináltam! Leküzdöttem a nehézségeket, és tanultam valamit magamról.” A lehetőség, hogy ezt újra átélheted, motiválni fog majd arra, hogy ismét lemenj futni. Olykor szükségünk van erre a reményre, amikor este a párnára tesszük a fejünket. Ez csak egy nyavalyás győzelem, és a futással elérheted.”
Amikor legközelebb azon gondolkozol, hogy felvedd-e a futócipőt, nyugodtan képzeld el, ahogy Bennett edző ezeket suttogja a füledbe, és hagyd a csudába a kifogásokat.