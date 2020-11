A futók útmutatója a kifogásokhoz – és hogyan győzd le őket

6. kifogás: „A futás túlságosan megerőlteti a [helyettesítsd be egy fájó testrészedet].” Megoldás: csinálj erősítő gyakorlatokat.

„Ha bármikor fájdalmat érzel, az sérülésre utalhat” – magyarázza Bennett. „A rövidtávú megoldás lehet, hogy valóban az, ha most inkább nem futsz, de emiatt ne legyen bűntudatod. Nézd úgy, hogy olyan jól tudsz már futni, hogy a teljeskörű erőnlétednek utol kell érnie a futásod. Gratulálok! Vizsgáld meg, hogy mi az oka a sérüléseknek. Foglalkozol a csípőhajlító izmok és a törzsizmok erősítésével? Erősíted azokat az izmokat, amelyek stabilizálják a térded, mint például a négyfejű combizom? Ez nem kerül sok plusz munkába: egy-egy deszkapóz vagy pár fordított kitörés nagy hatással lehet az egészséged megőrzésére.”



Próbálj meg felülkerekedni ezeken az akadályokon, és talán meglátod, hogy a futás egyik szépségét éppen az adja, ha akkor is kitartasz, amikor nincs hozzá kedved.



„Lesz olyan, hogy rosszul esik a futás” – mondja Bennett. „Lehet, hogy stresszes vagy, mert veszekedtél az anyukáddal. Az is lehet, hogy nagyon rosszul aludtál. De ha mégis végigcsinálod a futást, még akkor is, ha csak a háztömb végéig, elmondhatod hogy „Megcsináltam! Leküzdöttem a nehézségeket, és tanultam valamit magamról.” A lehetőség, hogy ezt újra átélheted, motiválni fog majd arra, hogy ismét lemenj futni. Olykor szükségünk van erre a reményre, amikor este a párnára tesszük a fejünket. Ez csak egy nyavalyás győzelem, és a futással elérheted.”



Amikor legközelebb azon gondolkozol, hogy felvedd-e a futócipőt, nyugodtan képzeld el, ahogy Bennett edző ezeket suttogja a füledbe, és hagyd a csudába a kifogásokat.