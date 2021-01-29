Hogyan és miért melegíts be edzés előtt

A bemelegítés kihagyásának veszélyei

Megértjük, ha nem lelkesedsz azért, hogy néhány perccel több időt szánj a bemelegítésre, amikor magára az edzésre is elég nehéz időt szakítani. De jobb, mint veszíteni a lendületből, vagy a feszült, görcsös izmok miatt küzdeni, ami túlerőltetéshez, húzódásokhoz vagy komoly fájdalomhoz vezethet. És erre nagy az esély, ha kihagyod a bemelegítést – mondja dr. Michele Olson az alabamai Montgomeryben található Huntingdon Főiskola sporttudománnyal foglalkozó vezető klinikai professzora, az erőnléti és kondicionáló edzés okleveles szakértője.



Ennek oka, hogy „az összes szövetnek és szervnek, az izmaidat és a szívedet is beleértve, több oxigén- és tápanyagdús vérre van szüksége terhelés alatt, hogy megfelelően működjön” – magyarázza dr. Olson. A bemelegítéskor fokozódó oxigénfelvétellel megelőzheted a szédülést, és hogy a szíved kihagyjon néhány ütemet – magyarázza. (Dr. Olson szerint ez utóbbi nem feltétlenül kóros, mégsem tesz jót a ketyegődnek hosszú távon.)



És egy kifejezetten kellemetlen mellékhatás: „Ha merev izmokkal kezdesz neki az edzésnek, azt a koordinációd bánja, ami a nagyobb izmok motoros kontrolljának csökkenéséhez vezet” – magyarázza David Reavy teljesítményterapeuta, a chicagói React Physical Therapy alapítója. Azok például, akik egész nap a gép előtt ülnek, merevebb horpaszizommal rendelkeznek, ami miatt a medencéjük enyhén előbbre áll (előredől) – mondja. Ez kikapcsolja a has- és farizmokat futás és emelés közben, amitől a kemény munka kevésbé lesz hatékony.