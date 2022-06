Hogyan és miért melegíts be edzés előtt

Egy banánkenyeret se a hideg sütőbe teszel be sülni. Először vársz, hogy a sütő bemelegedjen, majd utána csúsztatod be a tepsit. Ha kihagyod ezt a lépést, olyan eredmény születhet, amivel nem szívesen dicsekszel a közösségi oldaladon. Ugyanez érvényes edzés előtt is: be kell melegítened.



A sütő előmelegítéséhez hasonlóan a bemelegítés is azt a célt szolgálja, hogy a tested a pihenés állapotából fokozatosan ráhangolódjon a mozgásra, hogy a befektetett munka valóban megtérüljön – magyarázza Joe Holder, a Nike Master Trainere. „A bemelegítés növeli a véráramlást az igénybe vett izmokban, rövid távú javulást eredményez a mozgástartományban, és mentálisan felkészíti a munkára” – teszi hozzá.