Mire is képes valójában a pozitív gondolkodásmód

„A negatív vagy pozitív gondolkodásért felelős idegpályák fiatal korunkban épülnek ki” – magyarázza dr. Loretta Breuning, az Inner Mammal Institute alapítója és a „The Science of Positivity” című könyv szerzője. Breuning szerint a múltbeli, elsősorban gyerekkori tapasztalataink alakítják ki a várakozásainkat arra vonatkozóan, hogy jól vagy rosszul fognak menni a dolgok, és döntő erejű a motivációnkhoz az életünk későbbi részében.



„Ha valakinek pozitívak a várakozásai, nagyobb valószínűséggel tesz több energiát abba, amit el akar érni. Az viszont, akinek negatív várakozásai vannak, valószínűleg ellenkező módon jár el, mert az agy egyik sajátossága az, hogy nem koncentrál olyasmire, ami nem ad jutalmat” – folytatja a magyarázatot. „Negatív elvárásokkal nem tudjuk, merre induljunk vagy mit szeretnénk, ezért gyakran semmit sem teszünk.”



A „pohár félig üres” típusú gondolkodás nemcsak a kortizol nevű stresszhormon felszabadulását váltja ki, amely fenyegetést jelző riasztást küld az agynak, hanem ez az állapot állandóvá is válik, mondja Breuning. „Megerősíti a negatív idegpályát. Olyan ez, mint az anyanyelv. Annyira természetessé válik, mintha mindig is így lett volna.”



Ha valaki belekerült a sötét gondolatok spiráljába, valószínűleg hiába mondja magának, hogy egyszerűen csak pozitívan kell gondolkodnia, mert a gondolkodás önmagában nem olyan hasznos, mondja Fox. A pozitivitás előnyeit nem a gondolkodás, hanem a cselekvés hozza el. „Ha sok pozitív cselekedetünk van, ez javít a közérzetünkön, és segít megteremteni a pozitív gondolkodásmódot” – magyarázza Fox.