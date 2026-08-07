BEBE VIO

Bebe Vio nem ismer határokat. Újraértelmezte a győzelmet, hogy világelső kerekesszékes vívó legyen. Mára az olasz sportoló a változás katalizátora lett.

Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 4 perc
A Nike sportolója: Bebe Vio

Bebe Vio

Sportág: vívás
Nemzetiség: olasz
Születési idő: 1997. 03. 04.

„A legnagyobb lázadásom a víváshoz való visszatérésem volt. Az emberek azt mondták, hogy erre soha nem leszek képes. Én viszont soha nem hittem nekik.”


3-szoros Európa-, 4-szeres világ- és 2-szeres paralimpiai bajnokként jelentős ösztönző ereje van a testpozitivitás és a befogadás előmozdításában. Stílusa a vívópályán is a karakterét tükrözi: elegáns, egyszerű, sportos.

Adaptív edzések

Csatlakozz Courtney Fearon fitneszedzőhöz a teljes testet átmozgató edzéssorozatokra – bárkinek, bármilyen alkatra. Határok nélkül, kizárólag a Nike Training Club alkalmazásban. Olvasd be a QR-kódot, és lendülj mozgásba!

A Nike sportolója: Bebe Vio

Adaptív edzések

Csatlakozz Courtney Fearon fitneszedzőhöz a teljes testet átmozgató edzéssorozatokra – bárkinek, bármilyen alkatra. Határok nélkül, kizárólag a Nike Training Club alkalmazásban.

Még több Bebe

  • Még több Bebe, A Nike sportolója: Bebe Vio, slide 1 of 3
    Bebe Vio Academy

    A Bebe Vio Academy, amelyet Bebe indított el, és az art4sport Association irányít, egy olyan befogadó program, melynek célja a paralimpiai és az olimpiai sport összefogása – Bebe jövőképe által vezérelve, hogy egyenlőséget teremtsenek a sport segítségével.

    Bővebben
  • Még több Bebe, A Nike sportolója: Bebe Vio, slide 2 of 3
    Új összetartozás

    Bebe Vio víziója a sport egységes jövője – ahol a mozgásukban korlátozott és ép sportolók is egyforma lehetőségeket kapnak a legnagyobb és legragyogóbb színpadokon. Ismerd meg, mit mesél Bebe a fényesebb jövő megteremtéséről mindenki számára.

    Bővebben
  • Még több Bebe, A Nike sportolója: Bebe Vio, slide 3 of 3
    Min dolgozol?

    Ahhoz, hogy elérjük, amit Bebe teljesített, túl kell lépnünk a sport keretein. Fedezd fel sorozatunkat, amely fényt derít arra, hogy a sportolók világszerte milyen utakat választanak ahhoz, hogy leküzdjék a lehetetlennek gondolt határokat.

    Megtekintés

Nike-tagság

Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket

Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban!

A Nike sportolója: Bebe Vio

Nike-tagság

Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket

Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban!

Csatlakozz hozzánk

Eredeti közzététel: 2024. november 18.

Kapcsolódó történetek

  • Nike-sportoló: Cindy Ngamba

    Sportolók*

    Cindy Ngamba

  • A Nike sportolója: India Sardjoe

    Sportolók*

    India Sardjoe

  • Nike-sportoló: Carlos Alcaraz

    Sportolók*

    Carlos Alcaraz

  • Nike-sportoló: Jakob Ingebrigtsen

    Sportolók*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Nike-sportoló: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama