A Nike sportolója: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio nem ismer határokat. Újraértelmezte a győzelmet, hogy világelső kerekesszékes vívó legyen. Mára az olasz sportoló a változás katalizátora lett.
Bebe Vio
Sportág: vívás
Nemzetiség: olasz
Születési idő: 1997. 03. 04.
„A legnagyobb lázadásom a víváshoz való visszatérésem volt. Az emberek azt mondták, hogy erre soha nem leszek képes. Én viszont soha nem hittem nekik.”
3-szoros Európa-, 4-szeres világ- és 2-szeres paralimpiai bajnokként jelentős ösztönző ereje van a testpozitivitás és a befogadás előmozdításában. Stílusa a vívópályán is a karakterét tükrözi: elegáns, egyszerű, sportos.
Adaptív edzések
Csatlakozz Courtney Fearon fitneszedzőhöz a teljes testet átmozgató edzéssorozatokra – bárkinek, bármilyen alkatra. Határok nélkül, kizárólag a Nike Training Club alkalmazásban. Olvasd be a QR-kódot, és lendülj mozgásba!
Adaptív edzések
Csatlakozz Courtney Fearon fitneszedzőhöz a teljes testet átmozgató edzéssorozatokra – bárkinek, bármilyen alkatra. Határok nélkül, kizárólag a Nike Training Club alkalmazásban.
Nike-tagság
Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket
Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban!
Nike-tagság
Szerezd meg
az inspirációt és az előnyöket
Fedezz fel további sportolókat a Nike alkalmazásban!